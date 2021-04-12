河南学校“组织学生集体砸手机”惹议

河南信阳一所学校近日“组织学生集体砸手机”在网络引发关注，被网民指责过于形式主义，中国官媒也发评论质疑“手机好砸，心瘾怎么戒？”

据漩涡视频消息，有网友10日发布视频称，河南信阳一学校组织学生集体砸手机。视频显示，在学校的升旗台上摆放了一张课桌，课桌上放着手机和羊角锤，多位学生依次上台，拿起小锤子砸手机。其他师生则在升旗台下或教学楼上聚集围观。

该校校长昨天（11日）回应表示，学校方面也很为难，只是配合家长的要求，而且学生也赞成。

校长说：“在学校里（孩子）管住了，回家家长管不住。快中考了，小孩每星期一回家就玩（手机）。”

该校长还说，整个活动只砸了两个学生的手机。家长为了教育孩子，自己还写了承诺书，学校只是配合家长教育孩子。

此事引发众多网友的批评，有人直指是“大型形式主义现场”，认为“学校不从问题本质入手，治标不治本”，“应该培养他们自律的觉悟才对吧？一刀切有啥用？”还有人质疑“学校有什么权力强迫他人损毁自己的私人财产？”

不过也有网友认为，此事是家长要求，学校配合表演，并无不妥。

官媒新华社在官微“新华视点”对此事发表评论称，让孩子当着老师同学的面把自己的手机砸了，在他们心理上投下的阴影面积恐怕远比手机大。

评论还说，“手机好砸，这心瘾怎么戒、心魔怎么破？恐怕还需要家长与学校用心、用情，耐心地往一块使劲。”

中国教育部今年2月1日引发《关于加强中小学生手机管理工作的通知》，要求中小学生原则上不得将个人手机带入校园，确有需求的，须经家长同意、书面提出申请，进校后应将手机由学校统一保管，禁止带入课堂。

《通知》还指出，学校要通过多种形式加强教育引导，让学生科学理性对待并合理使用手机，避免简单粗暴管理行为。