大陆军机今几乎每小时飞入台ADIZ西南空域

中国大陆军机连续11天飞入台湾防空识别区（ADIZ）西南空域，今天（12日）从早上开始几乎每小时飞进该空域，截至下午3时已10度飞入西南空域。台湾媒体也对此在标题质问大陆军机“今天有事吗？”

据台湾《自由时报》报道，广播及航迹记录显示，大陆军机在6时52分、9时08分、9时28分、9时38分、10时47分、11时12分、12时00分、13时11分、 13时21分、14时54分飞入该空域。台湾空军依惯例广播驱离，频率及连续时段长度都是“近期最高”。

报道引述“台湾西南空域”粉丝专页记录称，大陆军机本月累计进入被视为属于台湾的空域11天，本月广播驱离纪录共计51次。2021年累计进入该空域86天，广播驱离纪录共计261次。

台湾《联合报》早前披露，面对大陆军机多次在台湾防空识别区西南空域出现，台湾将在台海空域针对大陆军机设立“监视”“警告”与“摧毁”三区，并且将台湾本岛岸外24浬邻接区空域推前，订出绝不让大陆军机趋近30浬空域的反应“红线”。

台湾国防部昨天（11日）强调，台湾军方秉持不怯敌、不挑衅，以及“愈接近本岛，愈积极处置”的原则，依照“经常战备时期突发状况处置规定”采取适切的应处作为，审慎因应，并呼吁外界勿作其他联想及臆测。