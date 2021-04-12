中国3月新增贷款及社融增量一高一低

中国央行周一公布，3月新增人民币贷款2.73万亿元（人民币，下同，5588.85亿新元），高于2.45万亿的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长9.4%，略低于9.6%的调查中值。

据路透社报道，中国央行数据并显示，3月末人民币贷款余额180.41万亿元，同比增长12.6%，与路透调查中值一致。

3月社会融资规模增量为3.34万亿元人民币，稍低于此前3.7万亿元的路透调查中值，比上年同期少1.84万亿元；3月末社会融资规模存量294.55万亿元，同比增长12.3%。

光大银行金融市场部分析师周茂华认为，3月金融数据表现好坏参半，但结合2019年数据看（考虑去年特殊年份，政策和数据存在一定“扭曲”），今年3月金融数据并不弱，显示国内货币信贷环境仍保持宽松。

从目前政策力度和经济复苏态势看，接下来政策仍将稳字当头。目前，广义M2同比在9.0%-10%区间，基本面与今年名义GDP增速基本匹配；同时，结合一季度国内企业贷款需求保持强劲，显示目前利率水平处于合理水平；整体看，目前货币政策保持适度，并无调整的紧迫性。

周茂华说，目前在中国国内政策不转弯的情况下，防范大宗商品上涨潜在风险，国内除了疏通物流运输、保障商品供给外，金融政策方面，需要防范货币信贷资金脱实向虚、通过市场化手段抑制商品和房地产投机炒作，尤其是强化结构性楼市调控政策。