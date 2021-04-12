蚂蚁再遭约谈 监管部门列明五大整改细则

（北京综合讯）中国互联网巨擘阿里巴巴上周被开出天价罚单后，其高管称处罚不会对公司造成重大影响，昨日股价不跌反涨。到昨天傍晚，中国监管部门释出阿里旗下蚂蚁集团再遭约谈的消息，并要求其须正视“严重问题和整改工作的严肃性”。

央行网站刊登了副行长潘功胜代表央行、银保监会、证监会、外管局等金融管理部门就再次约谈蚂蚁的答记者问。这份新闻稿透露的信息显示，蚂蚁面对五大整改要求。潘功胜也表明，当局将继续“公平平”和“从严”监管中国科技金融企业，反垄断与防止资本无序扩张。

他强调，平台企业开展金融业务应以服务实体经济、防范金融风险为本，不能使科技成为违法违规行为的“保护色”；要坚持金融活动全部纳入金融监管，金融业务必须持牌经营。

潘功胜也列明了当局要求蚂蚁集团整改五大方面的细则，首先是纠正支付业务不正当竞争行为，在支付方式上给消费者更多选择权，断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接，纠正在支付链路中嵌套信贷业务等违规行为。

其次是打破信息垄断，严格落实《征信业管理条例》要求，依法持牌经营个人征信业务，遵循“合法、最低、必要”原则收集和使用个人信息，保障个人和国家信息安全。

其他的整改方案内容包括，蚂蚁集团整体申设为金融控股公司，所有从事金融活动的机构全部纳入金融控股公司接受监管；认真整改违规信贷、保险、理财等金融活动，控制高杠杆和风险传染。最后一点是要管控重要基金产品流动性风险，主动压降余额宝余额。

蚂蚁集团昨天在其微信公众号发表声明，表示高度重视整改工作的严肃性，将在金融管理部门的指导下，认真落实整改有关工作。

该集团原本计划在去年11月在沪港上市，这项被称为“全球最大IPO”的上市计划在11月3日晚突然被喊停。同年12月26日，包括中国央行、银保监会、证监会、国家外汇管理局在内的监管部门约谈了蚂蚁集团。

中国国家市场监督管理总局上周六（10日）对蚂蚁的母公司——阿里巴巴祭出182.28亿元（人民币，37.33亿新元）的巨额反垄断罚单，并令其全面整改，连续三年交自查合规报告。

另一方面，阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇昨早在电话会议上称，反垄断处罚预计不会对公司造成重大影响，并称阿里是“中国目前最大的电商平台，拥有上亿的活跃用户”。

阿里董事局副主席蔡崇信也说，监管局的罚款金额不足阿里最近四个月现金流的20%。

阿里高管发出这些言论后，公司港股昨天高涨，盘中涨幅一度接近9%，最后以每股232.20港元（40新元）收盘，涨幅为6.51%。