挺“战狼”斗“狼” 原驻英大使刘晓明履新

（北京综合讯）曾力挺以“战狼”与“狼”斗争的中国原驻英大使刘晓明，已就任中国政府朝鲜半岛事务特别代表。

刘晓明是历来任期最长的驻外大使，曾任驻英大使11年，今年1月刚离任回国。外交部发言人今天宣布他履新的消息时，肯定他“工作经验丰富，熟悉朝鲜半岛事务”，他的新职主要是协助外交部协调处理半岛事务，同有关各方保持沟通合作，推动半岛问题政治解决进程。

今年65岁的刘晓明是国际关系硕士，历任中国驻美使馆二秘、一秘、外交部北美大洋洲司参赞、驻美公使、驻埃及大使、甘肃省政府副秘书长、省长助理、中央外事工作领导小组办公室副主任、驻朝鲜大使、驻英国大使等职。

2010年2月，因应朝鲜半岛问题的新情况，中国设立了朝鲜半岛事务特别代表，由刚卸任外交部副部长的武大伟担任；2017年8月，时任外交部部长助理的孔铉佑接替武大伟，兼任该职务；同年底，孔铉佑出任外交部副部长兼朝鲜半岛事务特别代表。

在中国的外交序列里，驻英大使也属于副部级，因此刘晓明这次调任属于平调。

他是一名富有个人色彩的官员，曾用电影《哈利·波特》里的“伏地魔”来比喻日本军国主义，也多次不失时机地就5G、等课题为中国发声。

针对“战狼”外交，刘晓明去年5月做客央视直播间时曾说，所谓的“战狼外交”是对中国不了解。他同时也说，有人说中国现在有很多的“战狼”，之所以有“战狼”，是因为这个世界上有“狼”。

他说：“有‘狼’，就必须有‘战狼’去跟他们进行斗争。所以我们鼓励各级外交官主动应战，哪里有‘狼’，哪里就要主动出击应战，捍卫国家的尊严和利益。”

图说：今年65岁的刘晓明曾经驻英11年，是中国历来任期最长的驻外大使。（互联网）