台学者：大陆军机模拟攻击美国航舰

25架大陆军机昨天进入台湾西南防空识别区，架数创新高。台湾战略学者揭仲、苏紫云分析，由于美国航舰罗斯福号于菲律宾吕宋岛北部，推测解放军此次模拟打击美航舰。

据联合新闻网报道，中华战略前瞻协会研究员揭仲向中央社分析称，实战化的体系、实战化的训练，一直都是解放军目前训练的重点，既然巴士海峡对解放军来说是重要的战略通道（可通往菲律宾海峡藉由核潜舰对美国直接发动攻击），自然解放军在台湾西南海域、巴士海峡的演训频率就会增加。

揭仲分析，此次解放军派出的是远征打击机群，显然空警500是担任空中战管，让战机可保护轰炸机、由轰炸机攻击目标，但这次机群中仍未看见lL-78空中加油机及Su-30战斗机，因此解放军仍未具备长程护航的打击能力，只能局限在巴士海峡附近。

揭仲说，根据公开资讯，美国航空母舰罗斯福号目前已在菲律宾的吕宋岛北部，也不排除解放军利用此次机会模拟攻击美国航舰。

台国防部智库、国防安全研究院学者苏紫云认为，歼16能挂载15吨的弹药，相当于约6至8枚的反舰飞弹，主要针对水面舰而来；空警500则弥补航舰战斗群对空监视能力的不足，因此显现目前解放军航舰作战群仍然需要岸上的战机协同作战，推测此次是针对美军航舰打击群而来。