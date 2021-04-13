中国猪肉价跌至低点 非洲猪瘟引发抛售

中国猪肉价格跌至19个月来最低水平，因爆发新一轮非洲猪瘟疫情，而且某些地区禁止调运生猪。

据彭博社报道，猪肉价格下滑可能有助于遏制中国的通胀压力。中国国家统计局表示，3月份工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.4%，创2018年7月以来最大涨幅。居民消费价格指数在连续下跌两个月后上涨0.4%。

今年第一季度猪肉批发价格暴跌19%，至少是2006年以来最大降幅，4月初至每公斤34元人民币（6.96新元），为2019年8月以来最低。混沌天成期货的分析师朱良说，猪肉价格自1月中开始下跌，因中国北部一些省份爆发新一轮非洲猪瘟，而南部省份禁止自北部省份调运活猪。

布瑞克农信集团资深分析师林国发说，中国国内猪肉价格暴跌压制了海外采购增加的前景，因一些买家在亏本出售。

然而，混沌天成期货的朱良认为，由于肉猪短缺以及季节性需求增加，5月份猪肉价格可能反弹。肉猪供应短缺是因为冬季死于疾病的仔猪多于平常。

中国农业农村部畜牧兽医局局长杨振海对国内媒体说，生猪养殖成本较非洲猪瘟疫情前上涨36%，因玉米价格、人工费用和粪污处理成本等均上涨。杨振海说，在2018年中国报告非洲猪瘟疫情前，生猪养殖成本约为每公斤12.5元人民币。

