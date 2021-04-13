浙江：将督促蚂蚁集团对标监管要求和整改方案深入有效整改

人民银行、银保监会等中国多家金融管理部门昨天再次联合约谈蚂蚁集团，并明确了该集团整改方向。浙江方面昨晚表示，当地金融监管局要推动金融科技规范健康持续发展，以实际行动坚决做到“两个维护”，并督促蚂蚁集团对标监管要求和整改方案，坚持服务实体经济和人民群众的本源，在符合审慎监管要求的前提下，加大金融科技创新，提升国际竞争力。

据浙江新闻客户端报道，浙江省地方金融监管局近期学习领会中共总书记习近平关于强化反垄断和防止资本无序扩张、促进平台经济健康发展的重要指示精神，表示将深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府有关决策部署，以建设“重要窗口”的使命担当，坚持正确政治方向，坚持以人民为中心，坚持发展和规范并重，坚持“两个毫不动摇”，立足当前、着眼长远，举一反三，把握金融科技发展规律，补短板、强弱项。

报道指出，浙江省推进杭州国际金融科技中心、移动支付之省建设，推动金融科技发展走在中国前列，提高金融服务普惠性和便利性，增强金融服务质量、效率和获得感。这离不开改革开放的大时代，受惠于中国这个全球最大的市场，得益于中共党委政府鼓励发展和创新的政策举措。

根据新形势新要求，浙江省表示将围绕服务新发展格局，以数字化改革为引领，深入实施融资畅通工程，推进数字金融先行省建设，提高金融科技服务高质量发展、高品质生活的能力。

下一步，浙江省地方金融监管局将会同有关单位，积极配合中央金融管理部门，督促蚂蚁集团对标监管要求和整改方案，深入有效整改，确保实现依法经营、守正创新、健康发展;督促蚂蚁集团坚持服务实体经济和人民群众的本源，在符合审慎监管要求的前提下，加大金融科技创新，提升国际竞争力，在服务新发展格局中发挥更大作用。坚持金融活动全部纳入金融监管原则，深入推进金融科技应用试点、金融科技监管创新试点等工作，落实平台经济监管“20条”，采取规范平台企业入股金融机构行为、加强重点领域重点行业涉嫌资本无序扩张监测分析等措施，共同营造开放、包容、安全的金融生态环境。

