乐视网10年财务造假 贾跃亭被罚2.4亿人民币

乐视网4月12日发布公告称，北京证监局将对乐视网处以2.406亿元（人民币，下同，0.49亿新元）罚款，对乐视网实控人贾跃亭处以罚款 2.412亿元。

据每日经济新闻报道，乐视网公告，4月12日收到北京证监局送达的处罚决定，因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，对乐视网合计罚款2.41亿元，对贾跃亭合计罚款2.41亿元。

目前尚未有贾跃亭回国的消息，乐视网和其本人如何缴纳罚金，尚待明确。

北京证监局查明，乐视网、贾跃亭等存在的违法事实包括，其报送、披露的申请IPO文件及2010年至2016年年报存在虚假记载；未按规定披露关联交易；未如实披露贾某芳、贾跃亭向上市公司履行借款承诺的情况；未披露为乐视控股等公司提供担保事项；2016年非公开发行股票行为构成欺诈发行。

自2021年2月3日进入全国中小企业股份转让系统后，乐视网的股价就一路上涨，短短26个交易日录得26个涨停，涨幅达167%。截至目前，“乐视网3”的最新收盘价为0.48元/股，而乐视网在A股的最后一个交易日报收0.18元/股。

自2021年2月3日进入中国中小企业股份转让系统后，“乐视网3”以集合竞价的方式在老三板进行股份转让，每星期一、三、五各转让一次。

2020年前三季度，乐视网实现营业收入2.23亿元，同比下降41.62%；亏损9.32亿元，2019年同期亏损101.94亿元。截至2020年9月底，控股股东及其关联方对乐视网的非经营性占用资金余额为4.78亿元。

