顺丰蒸发近670亿人民币 价格战引发中国快递行业巨亏

提前公布一季度业绩可能亏损的中国快递业巨头顺丰控股，12日股价继续下跌，收盘跌幅达9.38%，两天市值蒸发近670亿元（人民币，下同，137.18亿新元）。

据《环球时报》报道，顺丰控股4月8日晚公布2021年第一季度业绩预告，称公司预计亏损9亿至11亿元，而在去年同期，顺丰的盈利为9.07亿元。

除了顺丰，深圳上市的竞争对手申通快递已经警告投资者，预计其2020年净利润同比下降97%至98%。此外，圆通、韵达、中通、百世等快递公司的盈利指标也非常差。

分析认为，疫情使得中国快递业快速发展，激烈的价格战冲击快递行业，并使得行业巨头顺丰陷入亏损。4月9日，因低价倾销，百世快递、极兔速递被浙江省义乌市邮政管理局处罚。据称，两家快递此前的收费标准远低于业内普遍的成本价1.4元/单，对整个快递市场造成影响。

物流行业专家杨达卿12日受访时说，中国快递业当前的亏损主要是“以价（低价）换量（数量）”的价格战的结果。低价战从短期来看对消费者没有伤害，但从长期来看，低端竞争将影响服务升级，而市场整体的价格战势必拖延中国从快递大国迈向快递强国的进程。

杨达卿认为，本土快递企业需要考虑数字化换道发展，从数字化转型中赢得新利润源，不宜再依赖“规模换效益”的传统打法。