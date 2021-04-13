研究：中国研究生群体抑郁焦虑问题显著

中国科学院心理研究所教授陈祉妍说，近40%的博士生存在焦虑、抑郁等心理问题。这些高学历的人才是中国未来科研的主要力量，因此他们的心理健康状况更加值得关注。

据《中国青年报》报道，陈祉妍2019年带领中国科学院心理研究所科研团队对中国研究生群体的心理健康状况进行了调研，根据调研结果撰写的专题报告被收录进《中国国民心理健康发展报告(2019-2020)》。

研究显示，35.5%的被调查研究生可能有一定程度的抑郁表现，60.1%的被调查研究生有焦虑问题。女生的抑郁、焦虑平均水平均高于男生，且不同性别有抑郁倾向的比例几乎相同。

调研发现，35.9%的女研究生可能有一定程度的抑郁表现，其中有抑郁高风险的占12.7%；35.2%的男研究生可能有一定程度的抑郁表现，其中有抑郁高风险的占12.2%。

陈祉妍解释说：“女性的抑郁和焦虑程度高于男生是各个人群的普遍现象，总体来说，女性对于负面情绪和积极情绪都更加敏感，所以调研结果经常会显示女性的抑郁和焦虑水平更高。”

调研还发现，博士生的抑郁、焦虑平均水平显著高于硕士生。博士生中有抑郁表现倾向的比例也高于硕士生。在硕士生中，有一定程度抑郁表现的有34.7%，其中有抑郁高风险的占12.1%；在博士生中，有一定程度抑郁表现的有36.6%，其中有抑郁高风险的占12.9%。

导致如此高比例的抑郁、焦虑水平，学业压力是不可忽视的一个重要因素。除学业负担重之外，就业前景不理想和不知道自己适合怎样的工作也是研究生主要的压力源。

沉重的学业压力导致了研究生群体过长的工作时间，而过长的工作时间对心理健康有着负面影响。研究认为，工作时间越长，抑郁、焦虑的风险越高，当日常工作时间超过10个小时，就可能出现一定程度的抑郁表现，因此，日常工作时长控制在10个小时以内可能更有利于心理健康。

参与本次调查的研究生每周平均工作时长为61.95小时，从分布比例上看，约70%的研究生每天工作时长8个小时或以上，36.5%的研究生每天工作时长10个小时或以上。

陈祉妍告诉记者，抑郁、焦虑水平与心理健康素养技能显著相关。研究生群体的心理健康状况也反映出，在中国即使是高学历群体，也存在心理健康素养技能不达标的问题。对研究生群体而言，要提升情绪觉察、分心术、认知重评和人际支持技能，这对于降低抑郁和焦虑风险十分必要。

陈祉妍指出，在寻求人际支持方面，研究生群体有着特殊之处。对一般人群而言，最强的人际支持往往是亲人和朋友，但是对研究生来说，最强大的支持来自导师。研究生与导师的关系是影响其心理健康的重要因素。陈祉妍在调查中发现，导师跟学生沟通的频率越高，学生对师生关系的满意度也就越高。

通过此次调研，陈祉妍感到，研究生群体的心理健康支持非常不足。他们的心理健康状况非常值得关注。