分析：阿里最黑暗时刻已过 蚂蚁尚未

蚂蚁集团将大幅度改组公司业务。有分析认为，阿里巴巴最黑暗的时刻已过去，但蚂蚁的最黑暗时刻尚未结束。

彭博社昨天（12日）认为，中国监管蚂蚁集团的程度，实际上将更像是中国对银行的监管程度，而此举将对公司的发展，以及在上市计划去年11月暂缓后，蚂蚁集团是否能进行首次公开售股计划（IPO）产生深远的影响。

中国监管机构和蚂蚁集团昨天宣布的整改方案，将使蚂蚁集团变成金融控股公司，公司也须纠正支付业务不正当竞争行为，纠正在支付链路中嵌套信贷业务等违规行为，加强保障信息安全的力度，并主动压降余额宝余额。

人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门昨天再次联合约谈蚂蚁集团，要求蚂蚁集团深入有效整改。

中国国家市场监督管理局上周六（10日）则公布，他们在反垄断调查中，发现阿里巴巴在中国境内网络零售平台服务市场具有支配地位，并向集团开出逾180亿元人民币（37亿新元）的破纪录罚单。

中关村互联网金融研究院首席研究员董希淼说：“阿里巴巴最黑暗的时刻已经过去了，但我不认为蚂蚁集团的最黑暗时刻也已经过去。最新宣布弄清了蚂蚁的重组框架，但仍然有着严厉语气，部分要求比预期的要严格。”

蚂蚁集团的主要业务在整改后保持不变，但监管机构正加大对公司利用协同效应的难度。公司被指利用协同效应，将拥有10亿用户的支付宝流量转移到其他金融服务，包括财富管理、消费者贷款，以及按需社区服务和交付。

金融管理部门也要求蚂蚁集团断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接。蚂蚁集团则在一份声明中说，他们将“借呗”“花呗”全部纳入消费金融公司、申设个人征信公司，并加强个人信息保护。

咨询公司China Skinny创办人坦纳（Mark Tanner）说：“随着蚂蚁将更难以通过公司规模获利，公司的增长前景变得更具有挑战性。除了对科技行业监管机构的广泛关注之外，这些与增长有关的挑战，让它们的IPO价值和吸引力不如往日。”

彭博行业研究分析师陈永富预测，更改涉及付款等方面的规定被纳入考量范围，蚂蚁的估值可能会从去年的2800亿美元，下降约60％。

由于所有的变化仍在进行中，董希淼认为，蚂蚁的IPO计划仍遥遥无期。

富瑞金融研究主管陈姝瑾说：“我们现在有了让蚂蚁重组庞大业务的清晰路线图，并且可以肯定的是，如果蚂蚁将来恢复IPO，它将完全以金融控股公司的形式上市。”

