中国外交部批评日本福岛核污水入海：极其不负责

针对日本政府今天决定以海洋排放方式处置福岛核电站事故核废水，中国外交部发言人对此表示严重关切，并指责日方在未穷尽安全处置手段的情况下，单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故核废水，这种做法极其不负责任。

根据中国外交部网站消息，发言人说，福岛核事故是迄今全球发生的最严重核事故之一，造成大量放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康产生了深远影响。国际原子能机构专家组评估报告明确指出，如果福岛核电站含氚废水排入海洋，将对周边国家海洋环境和公众健康造成影响，同时现有经过处理的废水中仍含有其他放射性核素，需进一步净化处理。

发言人引述联合国原子能辐射效应科学委员的报告说，福岛核电站事故核废水对海洋生态环境的影响需持续跟踪观察。德国海洋科学研究机构指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质将扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延全球海域。绿色和平组织核专家指出，日核废水所含碳14在数千年内都存在危险，并可能造成基因损害。

发言人强调，日方在未穷尽安全处置手段的情况下，不顾国内外质疑和反对，未经与周边国家和国际社会充分协商，单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故核废水，这种做法极其不负责任，将严重损害国际公共健康安全和周边国家人民切身利益。

发言人说，海洋是人类共同财产。福岛核电站事故核废水处置问题不只是日本国内问题。中国强烈敦促日方认清自身责任，秉持科学态度，履行国际义务，对国际社会、周边国家以及本国国民的严重关切作出应有回应。重新审视福岛核电站核废水处置问题，在同各利益攸关国家和国际原子能机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动排海。中方将继续同国际社会一道密切关注事态发展，并保留作出进一步反应的权利。

另据BBC报道，日本的这一决定也引发了其他邻国和当地相关组织的批评。在日本做出这一决定之前，韩国外交部就对此深表忧虑。

前述绿色和平组织等环保组织还表示，日本的排水计划表明政府“再次辜负了福岛人民的期望”。

日本的渔业也提出反对意见，担心消费者会拒绝购买该地区的农产品。从2011年发生灾难后，该行业就受到了极其严重的打击，许多国家禁止进口从日本东北海岸捕获的海产品。

不过，美国支持日本的决定，称它“符合全球公认的核安全标准”。国际原子能机构(International Atomic Energy Agency)也表示，这次排放的污水与世界各地其他核电站处理废水的情况类似，并非新鲜事。

国际原子能机构总干事格罗西斯今年表示，“向海洋排水在其他地方也有发生。这不是什么新鲜事。这里没有丑闻”。

科学家认为，水中残留的元素只有大剂量时才会对人体有害。他们说，经过稀释处理的水在科学上不会产生可检测到的风险。

虽然氚具有放射性，但它的半衰期约为12年，也就是说，它将在数十年后消失而不是需要上百年。

