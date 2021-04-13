新疆策马雪原女副县长升任伊犁州文旅局副局长

原任新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县副县长的贺娇龙已升任伊犁州文旅局党组成员、副局长，为正处级。此前她曾因一袭红袍策马雪原为昭苏县旅游做宣传而走红网络。

据澎湃新闻报道，对于此番前往伊犁州文旅局任职，贺娇龙坦言确实与自己此前在抖音等互联网平台对于伊犁州、昭苏县文旅产业的推广有关。她说：“说明我们的工作得到了网民们的认可，网民就是人民”。

去年下半年，贺娇龙策马雪原，为昭苏县旅游做宣传的短视频走红网络平台、圈粉无数。

视频走红后，贺娇龙当时曾在个人微博发文说，这样的热度让她很不适应，强调走红“只是赶上了机缘巧合”，但同时也认为高热度的网络流量关注将成为昭苏社会经济发展的助推器。

据报道，在网络走红之前，贺娇龙也一直为昭苏县直播带货，还注册了抖音账号“贺县长说昭苏”。截至4月12日，抖音账号“贺县长说昭苏”已拥有粉丝超277万，发表作品170余条，获赞逾895万。

去年5月，伊犁哈萨克自治州组织开展“县领导+主播+产品”的视频直播农产品带货活动，要求各县市选派一名县领导和一名主播参与本县市直播活动。主抓农口的贺娇龙被确定为昭苏县农产品代言人，开始为昭苏农产品直播带货。

公开简历显示，贺娇龙出生于1979年12月，四川射洪人，硕士研究生学历。此前她长期在昭苏县工作，曾任昭苏县胡松图哈尔逊乡党委书记，昭苏县昭苏镇党委书记，昭苏县景区管委会主任、昭苏镇党委书记，昭苏县人民政府副县长、景区管委会主任，昭苏县人民政府副县长。