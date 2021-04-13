中企试飞可投放多架子机的“空中航母”

中国一家公司上个月进行“蜂群无人子母系统”技术验证与交付，该系统的飞行母机可投放多架子机。军事专家认为，这套系统宛如空中航母，在蜂群作战中是个新概念。

中天飞龙公司本月1日在微信上宣布，公司3月20日在某通航机场开展该验证与交付，而用于验证的飞行母机携带九架任务子机。

母机在抵达任务点后开舱播撒，将蜂群无人机单元按时序投放，确保播撒速度、方向、姿态、间隔距离等满足集群播撒需求。

公司介绍，蜂群无人子母系统具有模式灵活、安全高效、任务自组织、操作便捷等优势，满足各类复杂环境的使用要求。子机由母机平台精准投放发射，可完成侦查、预警、干扰、攻击、评估等多样化作战任务。该系统实现了折叠式高密度挂载，小型无人机折叠后密集装填。

公司也列出该系统具有的多方面特点，包括投送距离长，抗扰能力强，载荷模块多，引导链路准，保障要求低。

中国《环球时报》英文版上周三（7日）报道，匿名专家认为，如果技术成熟，利用无人母机投放小型无人机，可能会彻底改变未来的作战方式，因为这能迅速增加任务地区的战机数量，并能扩大侦察与预警区，敌方也难以防御。

另一位专家说，母机可以同时搭载不同类型且发挥不同效用的小型无人机，就如同搭载战机和预警机的海上航母一样，但不同的地方在于，只要任务能达成，这些相对廉价的无人机是可以牺牲掉的。