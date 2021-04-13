港府将规管操纵破坏选举行为

香港特首林郑月娥强调，港府不会规管选民投票意向，但将规管操纵破坏选举的行为。

据香港电台今天（13日）报道，林郑月娥在出席行政会议前公布，争取在明天于立法会进行有关改革选举制度的草案一读。

有记者向林郑提问，港府会如何规管日后投白票，以及类似上届行政长官选举中有人在选票写粗口字眼等情况。

林郑回应时说，《基本法》保障香港居民选举权及被选举权，中国全国人大决定的原则也包括尊重香港居民选举权及被选举权，因此每个选民在选票作出的哪一种展示，是他们的自由。港府不会规管每名选民投票意向，包括选择某候选人，完全不选择候选人，或破坏选票，使选票无效。

不过，林郑强调，如果有人在选举期间组织、有意图煽动选民，集体做某一个行为，这可能涉及破坏操纵选举行为；对于操纵破坏选举的行为，将会有特别条文依法规管。

她举例称，个别议员审议财政预算案时，在三读阶段可以赞成、反对、弃权或离席，属于行使议员权力，对港府而言是毫无异议的。

后天是香港的“全民国家安全教育日”，林郑月娥指出，这是特区订立《香港国安法后》的首个国家安全教育日，特区政府非常重视，此次国安教育日会结合即将推出的改革特区选举制度草案，主题包含“有政治安全才能确保有国家安全”。

