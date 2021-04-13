台密切关注福岛核废水入海：将转达环团忧虑

日本政府今天宣布将以海洋排放方式处置福岛核废水，台湾外交部表示，将持续向日本表达台方关切，密切关注动向，也将传达台湾环保团体的忧虑。

日本政府今天召开内阁会议正式决定，将福岛第一核电站超过100万公吨的核污水经过滤并稀释后排入大海，台湾废核团体发表联合声明，认为日本不应因成本考量，将邻近国家的环境生态、海洋渔业与人民健康置于辐射污染的威胁之中。

据台湾《联合报》报道，台湾外交部发言人欧江安今天（13日）表示，台湾外交部对此高度重视，并配合行政院原子能委员会多次向日方表达关切，吁请日方务必重视台湾权益，并依据“台日核能管制资讯交流备忘录”的互惠精神，尽早将研议结果及处理方式通知台方。

此外，台湾外交部也将环保团体忧虑传达给日方，要求日方正视各界的多元意见。

欧江安说，日本政府在正式决定方针前已事先通报台湾方面，并允诺将依据国际放射防护委员会（ICRP）建议的基准稀释、过滤并净化后排出，同时持续向国际社会提供资讯。

欧江安表示，据了解，日本政府决定最终处理方针后到开始排放所需准备时间约两年，未来将持续向日方表达关切，并密切关注相关动向，同时透过驻日本代表处蒐集资讯，随时提供资讯给主政机关原能会参考。

行政院原能会今天也发布新闻稿表示，日本台湾交流协会在日本政府做出决定前，曾拜会原能会并说明核废水将在稀释后分批排入海洋，原能会当时表达反对意见，对于日本仍维持原决议，表达遗憾。

原能会指出，盼日本能做好三件事，一是应测量台湾附近公海海域的海水及海生物放射性活度变化，而非只有日本附近海域，并尽快提供分析结果给原能会；二是台日双方应该更加强海洋监测及评估相关技术交流与资讯分享；三是日方在准备排放期间，提供原子力规制委员会对东京电力公司海洋排放执行方案有关申请文件、审查进度及审查结果等。

日本政府的决定宣布后，相关各方已分别作出反应。中国大陆外交部发言人今天表示严重关切，并指责日方在未穷尽安全处置手段的情况下，不顾国内外质疑和反对，未经与周边国家和国际社会充分协商，单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故核废水，这种做法极其不负责任。

韩国政府对此深表遗憾，并表示将采取一切可行措施保护韩国公民的安全。韩国也将向国际原子能机构（IAEA）等国际社会转达韩方对此事深感忧虑的立场，要求国际社会对日方处理核污水进行科学验证。

