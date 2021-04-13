中国出口增速逊于预期 尽管外需继续增强

尽管全球需求保持强劲，但中国3月份出口增幅仍低于预期，而在大宗商品价格上涨的背景下，进口激增。

据彭博社报道，中国海关周二公布数据，按美元计价的3月份出口同比增长30.6%，增幅小于彭博调查得到的经济学家预测中值38%。进口飙升38.1%，当月贸易顺差因此仅为138亿美元（185.21亿新元），远低于预期的520亿美元。

按人民币计价的第一季度出口激增38.7%至4.61万亿元人民币（0.94万亿新元）；进口增长19.3%，至3.86万亿元人民币，贸易顺差为7593亿元人民币。3月份对美国的出口同比增长53.3%，导致了213.7亿美元的贸易顺差。

尽管增速较2月份的创纪录步伐有所放缓，但这份数据表明3月出口势头仍然强劲，因疫苗的铺开和全球增速的回升帮助刺激了需求。

Natwest Markets经济学家刘培乾受访时分析说：“出口表现突出仍然是中国经济复苏的一个主题”，原因是“全球需求回暖叠加中国在填补全球供应链缺口方面发挥作用”。

今年到目前为止，中国的主要经济指标因用于比较的2020年初基数很低而扭曲；去年年初疫情导致该世界第二大经济体基本停摆。中国国务院总理李克强周末告诉专家和企业，去年同期基数低带来不可比因素，分析经济形势要既看同比又看环比。

世界贸易组织（WTO）预测，全球贸易今年将增长8%，2010年以来的最大增幅；2020年贸易下降了5.3%。尽管未对中国的外贸前景作出预测，但中国商务部已表示，其将推动今年外贸平稳发展。

澳新银行驻上海的高级中国策略师邢兆鹏认为，进口激增是因为大宗商品量价齐升。

他说：“展望未来，虽然大宗商品价格上涨可能会在短期内增加进口成本，但外部需求的复苏可能会抵消掉部分影响。”