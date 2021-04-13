重庆市原副市长李波任中国央行副行长

重庆市政府原副市长李波辞去职务后，已回归金融系统，任中国人民银行副行长。

根据“长安街知事”公号消息，博鳌亚洲论坛今天发布的2021年年会部分确认嘉宾名单显示，李波已回归金融系统，并将以中国人民银行副行长的身份参加今年的博鳌亚洲论坛。

现年49岁的李波是重庆荣昌人，1989年至1992年在中国人民大学国际经济系国际经济专业学习。毕业后，他赴美国深造，先后在波士顿大学经济系经济学专业攻读硕士研究生，在斯坦福大学经济系经济学专业、哈佛大学法学院职业法律专业攻读博士研究生。

1999年博士毕业后，李波就职于美国达维律师事务所，先后在纽约总部和香港办事处任专职律师。

2004年6月，李波获进入中国人民银行工作，历任条法司副司长、司长，货币政策二司司长兼上海总部跨境人民币业务部主任，货币政策司司长兼上海总部公开市场操作部主任等职。

在此期间，李波参与了国有商业银行股份制改革、跨境贸易人民币结算试点等工作，并参与了《反洗钱法》《外汇管理条例（修订）》《征信管理条例》等法律法规的起草或修改工作。

2018年8月，李波出任中国侨联党组成员、副主席，晋升副部级。

2019年9月，李波“空降”重庆，任市政府党组成员、副市长，是当时重庆最年轻的副市长，后分管商务、外经外贸、地方金融监管和金融工作等。

今年3月，李波辞去了重庆市政府副市长一职。与此同时，同样是“70后”的交通银行党委副书记、监事长蔡允革入渝，任重庆市政府党组成员、副市长。

