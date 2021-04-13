中国要互联网平台限时自查 再有强迫二选一重罚

中国市场监管总局等三个部门要求互联网平台一个月时间自查，如果再发现有平台强迫商家二选一，将会面临重罚。快手、美团、字节跳动、哔哩哔哩等34家中国互联网企业参与了监管部门举行的会议。

据中国市场监管总局官网公布的消息，市监局4月13日会同中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会，要求充分发挥阿里案警示作用，明确提出互联网平台企业要守规矩，限期全面整改问题，建立平台经济新秩序。

会议指出，中国平台经济总体态势向好，但在快速发展中风险与隐患也逐渐累积，危害不容忽视。强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位、实施“掐尖并购”、烧钱抢占“社区团购”市场、实施“大数据杀熟”、漠视“假冒伪劣”、“信息泄露”以及实施涉税违法行为等问题必须严肃整治。

会议强调，其中，强迫实施“二选一”问题尤为突出，是平台经济领域资本任性、无序扩张的突出反映，是对市场竞争秩序的公然践踏和破坏。强迫实施“二选一”行为限制市场竞争，遏制创新发展，损害平台内经营者和消费者利益，危害极大，必须坚决根治。

针对强迫实施“二选一”以及其他突出问题，会议明确提出，平台企业要做到“五个严防”和“五个确保”：严防资本无序扩张，确保经济社会安全；严防垄断失序，确保市场公平竞争；严防技术扼杀，确保行业创新发展；严防规则算法滥用，确保各方合法权益；严防系统封闭，确保生态开放共享。各平台企业要对照税收法律法规、政策制度，全面排查涉税问题，主动开展自查自纠。

会议要求，各平台企业要在一个月内全面自检自查，逐项彻底整改，并向社会公开《依法合规经营承诺》，接受社会监督。市场监管部门将组织对平台整改情况进行跟踪检查，整改期后再有发现平台企业强迫实施“二选一”等违法行为，一律从重从严处罚。

会议强调，加强对平台企业的规范治理，并不意味着国家支持和鼓励平台经济的态度有所改变。



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