中国常住人口300万以下城市取消落户限制

中国城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。

据中国央视报道，中国国家发展改革委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》。其中明确，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策，实行积分落户政策的城市确保社保缴纳年限和居住年限分数占到主要的比例。

文件规定，城市要合理确定落户条件，推动进城就业生活五年以上和举家迁徙的农业转移人口、在城镇稳定就业生活的新生代农民工、农村学生升学和参军进城的人口等重点人群便捷落户。

文件强调，城市落户政策要对租购房者同等对待，允许租房常住人口在公共户口落户。城市要做好放开放宽落户、人才引进和房地产调控。推动具备条件的城市群和都市圈内社保缴纳年限和居住年限累计互认。

据界面新闻报道，中国国务院2014年11月发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》规定，城区常住人口1000万以上的城市为超大城市，500万以上1000万以下的为特大城市，100万以上500万以下的城市为大城市，其中300万-500万的为Ⅰ型大城市，100万至300万的为Ⅱ型大城市。

2019年入围超大城市的分别为上海、北京、重庆、广州、深圳和天津。城区人口处于500万到1000万之间的特大城市有东莞、武汉、成都、杭州、南京、郑州、西安、济南、沈阳和青岛。