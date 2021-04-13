中国首支mRNA冠病疫苗预计下月进入三期临床试验

苏州艾博生物科技有限公司（以下简称“艾博生物”）创始人英博博士透露，艾博生物联合军事科学院军事医学研究院、云南沃森生物共同研制的冠病病毒mRNA疫苗（ARCoV）已进入二期临床尾声，一切进展顺利。将在5月与泰格医药紧密合作开展海外三期临床试验。从今年第三季度开始全年有1.2亿支产能，对外出口多人份产能可达到数亿剂，打破中国“零”mRNA疫苗现状。

根据央广网报道，艾博生物上周也对外宣布完成共计6亿元(人民币，下同，1.23亿新元）的B轮融资，本轮投资由人保资本股权、国投创业、云锋基金共同领投，高瓴创投、泰福资本、聚明创投、济峰资本、弘晖资本等机构跟投。投资将加速冠病疫苗研发速度和用于产业基地建设。英博称，下一轮融资计划已在进行中，亦不排除未来公司上市的可能性。



mRNA（信使核糖核酸）是把遗传信息从DNA传递到蛋白质的信使，为人体细胞提供指令，产生靶标蛋白（即抗原），从而激活人体免疫反应，抵抗相应的病毒。

截至目前，全球共有两款mRNA疫苗获批，分别为德国BioNTech公司与辉瑞合作研发的BNT162b2与美国Moderna公司研发的mRNA-1273，二者在临床试验中展现出的保护率均超过90%，是目前国际上保护率数据最高的冠病疫苗。但两者储运温度条件相对苛刻，分别需要摄氏零下-70度（BNT162b2）和-20度（mRNA-1273）。

艾博生物是中国最早从事mRNA药物研发的公司之一，2019年初创建于苏州工业园区，2020年联合军事科学院军事医学研究院、云南沃森生物成功研发了首个中国进入临床的冠病ARCoV疫苗。“不管是动物体内实验还是临床实验，从我们拿到的结果来看，国产ARCoV疫苗产品与海外两个mRNA疫苗完全可比。”英博表示。

据悉，ARCoV前两期临床数据较理想，预期最快在今年4月底拿到III期海外临床批文， 5月份正式开启海外多中心临床试验。对III期临床选择的具体国家，或首选南美洲，“会考虑当地疫情的情况，缺乏研发能力和疫苗供给的国家优先考量，这样能有效帮助当地控制疫情。”

对比辉瑞疫苗，ARCoV的差异在于可在2-8摄氏度环境下保存。在医学期刊《Cell》上公布的动物试验中，为了评估ARCoV的热稳定性，军事医学科学院秦成峰教授团队将疫苗最长在常温中储存七天，然后将它注射到小鼠体内仍然有效。这使得ARCoV可以大大降低冷链运输的挑战。

和其他类别的疫苗相比，mRNA疫苗最大的优势在于生产环节及研发周期短，工艺相对简单，可以快速推进生产。据去年12月消息，ARCoV工业化方面由沃森生物主要负责，沃森生物用于生产mRNA新冠疫苗的生产车间在云南玉溪开工，投资2.8亿元，预计产能每年1.2亿剂。



由于数据不足，目前对于打两种疫苗“交叉接种”，国际舆论尚有争议。但英博认为，mRNA疫苗除了单独使用有很好的预防效果，还可以跟现有疫苗形成一个良好的互补。比如，为灭活病毒疫苗增加细胞免疫；给腺病毒载体的疫苗进行第二针的接种。“mRNA疫苗对变异毒株的研发和生产的速度是最快的。交叉使用是1+1>2的功效。这样可以快速有效的抵抗变异的新冠疫情。”

