字节全资收购游戏公司有爱互娱 布局出海游戏市场

游戏公司有爱互娱CEO胡冰（Ace）发表了题为《用快乐创造快乐》的全员信，宣布有爱互娱“正式官宣加入字节跳动”，早在今年年初，就有媒体报道字节跳动入股有爱互娱的消息，称入股有爱互娱5.9%股份。

据界面新闻报道，一位接近字节跳动的人士透露，实际上，朝夕光年在年初已完成对有爱互娱的全资收购。

这意味着字节跳动旗下游戏业务品牌朝夕光年已正式收购了有爱互娱。在全员信中，胡冰表示，海外市场是有爱互娱选择加入字节最重要的原因：“我们认为，游戏行业已经进入了大航海时代。未来的游戏一定不只是服务一个地区的玩家，而是要面向全球，服务全球玩家。这一点，也与朝夕光年的全球化思考非常契合。”

在收购有爱互娱之前，今年3月，沐瞳科技CEO袁菁（Justin）在其全员信中宣布，公司已与字节跳动签订战略收购协议。

一位接近朝夕光年的人士说，接连收购两家出海游戏公司，说明出海是朝夕光年内部对于未来业务的共识判断，“相比由腾讯占绝对主导的国内游戏市场，海外游戏市场仍然有很大的空间。”

此次朝夕光年收购的两家游戏公司，沐瞳科技和有爱互娱，都以出海见长。显而易见，字节跳动在游戏业务上选择避开了腾讯在国内的绝对优势，将其战略重点放在了海外。

北京有爱互娱科技有限公司于2011年成立，是一家集研发、运营、发行业务为一体的综合型移动游戏公司。《我欲封天》、《放置少女》和《红警OL》是有爱互娱较著名的几款产品。

2017年，有爱互娱开发的二次元放置类RPG手游《放置少女》在日本市场上线并迅速取得成功。据Sensor Tower数据，2020年Q1共有23款中国手游入围日本手游畅销榜Top100，总收入达到4.88亿美元（6.55亿新元），占Top100总收入的17.5%，当时已运营了三年的《放置少女》排名第二，仅次于《荒野行动》。

沐瞳科技则创办于2014年，起初是一个只有20人规模的小公司。但从一开始，这家公司就将出海作为目标。

2015年，Magic Rush： Heroes上线，这是一款集卡牌、塔防、策略于一体的手机游戏；2016年，Mobile Legends： Bang Bang（简称MLBB）上线，成为了海外尤其是东南亚市场的主流MOBA游戏。目前，Mobile Legends： Bang Bang在海外的月活已经超过了9000万。

从近期两笔在游戏领域的并购案看来，在游戏业务上，字节跳动选择避开了腾讯在国内的绝对优势，将其战略重点放在了海外。

至今，腾讯仍是中国游戏市场当之无愧的霸主，手握包括《王者荣耀》、《PUBG MOBILE》和《和平精英》等多款国民级游戏。Sensor Tower发布的2021年2月全球热门移动游戏收入榜单显示，腾讯旗下《和平精英》和《PUBG MOBILE》以2.5亿美元的收入重回全球移动游戏收入榜首。《王者荣耀》则以 2.18 亿美元的收入位列榜单第二名，其中来自中国 App Store 的收入占 95.6%。

