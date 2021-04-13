香港未来三场选举投票日期敲定

香港未来三场选举的投票日期已定，其中选举委员会选举将于今年9月19日举行，立法会选举则于12月19日举行，而行政长官选举将在明年3月27日举行。

综合香港星岛日报及电台网站报道，香港立法会明天（14日）首读《2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》，草案内容今天出炉。

香港特首林郑月娥今天下午举行记者会表示，特首会同行会在今天上午通过完善选举制度的综合条例草案，明早立法会大会进行首读。

草案涉及500多页中文、600多页英文内容，修订八条主体法例、24条附属法例。

草案列出未来三场选举的投票日期，任何人在选举期间藉公开活动煽惑他人不投票、投白票或废票，即属干犯非法行为，任何人故意妨碍或阻止另一人在选举中投票，即属干犯舞弊行为。

林郑月娥表示，此次立法两个重点，主要是落实经修订的《基本法》附件一和附件二。另一方面选举有优化改善空间，借此机会将未来三场选举的法律修订都包含在内。

林郑公布，立法会地区直选方面，全港分10个选区，九龙分东、中、西三区，港岛分“港岛东”及"港岛西"两区，新界分五区，每区占两席。

投票方面，选委会使用全票制，每人必须选择40位候选人。功能组别沿用得票最多胜出方式。地区直选则改为双议席单票制，每一地区得票最多的两位候选人当选。