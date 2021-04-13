加拿大更新赴华旅行建议 警告到新疆存在风险

加拿大周日更新了到中国的旅行建议，增加有关新疆地区旅行风险上的细节，警告与该地区有种族关系的加拿大人可能“有被任意拘留的危险”。

根据加拿大CTV新闻台报道，加拿大政府网站上关于中国旅行的建议页面标注了“全面审查和更新全部旅行建议内容的通知”。除了提到关于中国要求入境者必须提供“核酸测试”外，还特别强调新疆地区的安全风险。

此前有关新疆维吾尔自治区的旅行建议提到，“见到武警是正常现象”，有关当局“越来越多地拘留该地区的少数民族”，“持有中国国籍的加拿大公民的家庭成员已被拘留”。

而新的旅行建议用词更加具体，并描述了报道中的集中营情况，还提到与该地区有种族联系的加拿大人如果前往该地区可能会被拘留。

网站上的内容还包括：当局在新疆维吾尔自治区取了侵入性安全措施。中国当局越来越多地在没有适当程序的情况下拘留该地区的少数民族和穆斯林。具有中国国籍的加拿大公民之家庭成员已被拘留。 如果你与新疆维吾尔自治区有家族或种族联系，则可能面临任意拘留的风险。该地区局势紧张，难以获得准确的信息。当局可能实行宵禁和限制。

建议还写道，记者、国际人权组织和那些声称自己在中国的“再教育营”中幸存下来的人已经发表了大量报道，指控中国在这些设施中侵犯人权、强迫劳动、长期拘留甚至施加酷刑。

在中国参与“或目睹”示威的旅行者可能会“受到审查和严厉的法律行动”，“外国记者也曾因报道示威活动而遭到恐吓和拘留”，“在新疆维吾尔自治区和西藏自治区，你应该特别警惕。”

另一项新的建议是，旅客不应“拍摄或拍摄示威活动的照片”。

此外，在“新闻与研究”的新章节还概述了新闻工作者和其他媒体工作者在中国可能面临“相当大的限制”，并建议旅行者“如果在研究、报道批评或敏感于政府和社会的主题，应该格外警惕，例如涉及西藏或新疆等地区。”

关于“示威”的提醒则指出，在中国参加“示威或见证示威的旅行者可能会受到严格的审查和严厉的法律行动。”

自加拿大2018年逮捕了华为首席财务官孟晚舟后，两国关系陷入低谷。新疆问题则成为当前中加关系上的敏感一环。加拿大众议院2月通过一项议案，称中国对维吾尔族穆斯林正在进行种族灭绝。