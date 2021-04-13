消息：中国考虑将华融股权划转给中央汇金

中国华融事件持续发酵之际，其最大股东中国财政部据悉正考虑将其持有的股权划转给主权财富基金中投公司旗下的中央汇金。

据彭博社报道，知情人士透露，此次股权划转计划的其中一个考虑是中央汇金在处置债务风险上更有经验。知情人士并称，在本月关于华融财务状况的担忧重挫美元债之际，上述讨论依然在进行中。

根据华融2020年中期报告，财政部持有约六成的中国华融内资股和H股。另外一位未参与最新讨论的知情人士透露，把股权从财政部划转给汇金的想法此前作为优化四家国有资产管理公司的监管架构的可能方案被讨论过，而这样的划转并不代表政府支持力度有所改变。

目前并不清楚官方是否讨论了如何对华融债券持有人做出安排，以及是否制定了汇金接手后的计划。其中一位知情人士称，财政部计划在未来数月完成上述交易，不过上述方案尚待国务院审批，存在变数。

上述人士不愿具名，因信息未公开。华融在回复彭博的电子邮件中未就上述股权划转计划予以置评，但表示公司流动性充足，到期债券如期兑付，并将在与核数师确定后另行公告2020年度业绩公布日期。中国财政部与中投公司未能立即予以置评。

经过逾20多年的扩张，中国华融已从成立之初的负责收购和处置大型国有银行不良贷款，发展成为集各类金融牌照于一身的金控平台，随着赖小民事件冲击叠加监管施压要求回归主业，公司大量从事包括向房地产企业”输血”在内的影子银行业务而积累下的风险，正在逐步暴露。

周二早些时候，离岸投资者开始从最坏处考虑其前景，华融美元债遭遇疯狂抛售，多只债券买价已经跌至每1美元面值80美分下方，香港时间下午3时29分，票息4.25%的次级永续美元债每一美元买价深跌近15美分至60美分附近，续创上市以来新低。华融造成的忧虑已在亚洲信用市场蔓延，部分房地产公司的债券创出了历史最大跌幅。

此次股权交易可能的接手方中央汇金是中投公司旗下三个重要子公司之一，其董事会成员由国务院任命，职责是根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资；中央汇金有过帮助陷入困境的商业银行经验，2019年曾认购600亿股恒丰银行非公开发行的股份。

根据华融2020年中期报告，截至去年6月30日，中央汇金通过受控法团间接持有华融H股占其总股本4.39%。