加防长回应论坛或颁奖给蔡英文：论坛决定颁给谁

加拿大国防部长昨天（12日）就该国资助的论坛据报将颁奖给台湾总统蔡英文一事强调，谁是奖项得主由论坛而不是加拿大决定。

据加拿大媒体CTV报道，国防部长萨简（Harjit Singh Sajjan）在下议院中国课题特别委员会会议上，避开关于加拿大是否曾威胁哈利法克斯国际安全论坛若颁奖给蔡英文，将停止资助的问题。

不过，萨简强调，加拿大现届政府上台后便一直支持这个论坛。他说：“颁发这个奖项不是由我们来决定，而是……论坛本身自行做出的决定。”

该论坛在2018年和2019年各获得330万加拿大元（351万新元）的加国联邦资金，数量也比加拿大之前的资助款项多。

对于萨简指论坛总部设在美国首都华盛顿，并雇用在野加拿大保守党职员，下议院保守党籍议员威廉姆森（John Williamson）在会上认为，加拿大政府正在寻找取消会议的借口，并说：“切断资助，又保持与北京的亲密关系。

美国政治新闻网站Politico前天（11日）报道，哈利法克斯国际安全论坛（Halifax International Security Forum）计划将以已故美国参议员麦凯恩命名的约翰·麦凯恩奖（John McCain award）颁给蔡英文，并获得麦凯恩遗孀的批准。

论坛谢泼德（Robin Shepherd）昨天通过电邮证实，他们尚未公布奖项得主的身份。

