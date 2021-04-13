中国市监总局等开会 限期全面整改“二选一”等问题

中国国家市场监管总局、中央网信办、税务总局今天联合召开互联网平台企业行政指导会，要求充分发挥阿里案警示作用，限期全面整改问题。各平台企业要在一个月内全面自检自查，逐项彻底整改，整改期后再有发现平台企业强迫实施“二选一”等违法行为，一律依法从重从严处罚。

据路透社报道，市监总局刊登的新闻稿称，针对强迫实施“二选一”以及其他突出问题，会议明确提出做到“五个严防”和“五个确保”：严防资本无序扩张，确保经济社会安全；严防垄断失序，确保市场公平竞争；严防技术扼杀，确保行业创新发展；严防规则算法滥用，确保各方合法权益；严防系统封闭，确保生态开放共享。

“政策底线不可逾越，法律红线不可触碰。加强对平台企业违法违规行为的规范治理，并不意味着国家支持和鼓励平台经济的态度有所改变。”会议强调，平台企业要把握正确方向、增强责任意识，坚持国家利益优先，坚持依法依规运行，坚持履行社会责任。

爱奇艺、京东、腾讯、百度、快手、美团等34家互联网平台企业代表参加会议。

阿里巴巴上周刚接到逾180亿元人民币（约36亿新元）的天价罚单，周一蚂蚁集团也被中国金融监管部门再次约谈，主要是要求蚂蚁对标整改方案深入有效整改。

整改方案要求蚂蚁纠正支付业务不正当竞争行为，断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接，主动压降余额宝余额等。