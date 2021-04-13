北京对360搜索开200万元人民币罚单

因发布虚假违法广告被北京市市场监管局罚款200万元人民币（下同，约40万新元），360搜索今天回应称，将积极配合相关部门进行整改，完善广告审核机制，进一步加强对广告代理商的管理。

360搜索官方微博发布公告称，“诚恳接受，坚决服从......全力保障消费者的合法权益。”

据中新社报道，中央电视台3·15晚会曝光了360搜索涉嫌发布虚假违法医疗广告后，北京市场监管部门赶赴三六零安全科技股份有限公司总部连夜开展现场核查。经询问相关负责人及工作人员，确定违法广告发布主体为360全资子公司——北京好搜点睛科技有限公司。执法人员随即对北京好搜点睛科技有限公司的经营行为展开深入调查，并调取了相关证据材料。

经查，涉案广告代理商在代理并上传广告过程中，需要通过“360点睛软件”提交北京好搜点睛科技有限公司审核通过后方可发布。但该公司未落实广告审核发布制度，未对已发布的广告内容进行核对，造成发布虚假违法广告的事实。该公司上述行为违反了《中国广告法》相关规定，市场监管部门依法对该公司做出顶格罚款200万元的处罚决定。相关广告代理商涉嫌违法的案件线索已移送属地市场监管部门处理。

据路透社报道，三六零安全科技股份有限公司前身为美股上市公司奇虎360，主打产品为360安全卫士及360搜索引擎。公司创始人周鸿祎多年前曾因带头叫板腾讯公司而出名，加上喜欢穿红色T恤，收获与名字谐音的外号“红衣教主”。

2017年，奇虎360借壳回归中国A股，更名为三六零，市值一度突破4000亿元人民币；近年来，公司的主业转向为政府部门提供安全服务。