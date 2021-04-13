港保安局长：香港国家安全仍存风险

香港特区政府保安局局长李家超表示，《香港国安法》在维护国家安全方面是定海神针，把香港的国家安全风险降到最低，但香港的国家安全仍存风险。

李家超今天（13日）接受中新社专访时说，香港目前面临的国家安全风险有两个方面：第一，鼓吹“港独”的人还没死心，还在通过报纸、网络、电影等鼓吹这方面的思想；第二，有一些个别的极端分子，如果思想被激化，变成外国的棋子，也会采取“独狼”式的恐怖活动。

“我对我们香港的纪律部队非常有信心。”李家超说：“在2019年至2020年的‘黑暴’期间，有超过20个案件都涉及到恐怖主义，但警队都能在案发前把它瓦解，不然的话香港真的很痛苦，大量的人会伤亡。”

李家超举例称：“我们在一个案件里面搜获了10公斤的炸药，10公斤炸药的概念是什么？100米内的建筑物都会塌下来，死亡很大的；另外更搜获有TATP炸药，这个炸药是军事炸药以外的最强烈的炸药，恐怖组织叫它‘撒旦之母’。但香港警队是高效的，他们的情报工作做得很到位，而且他们也很专业，化解了20多个案件对香港可能带来的风险。”

李家超强调，香港纪律部队的个人也很优秀，他们都能做到精益求精、自我奋斗。

他说：“在‘黑暴’之前香港的治安是非常好的，国际上对此有很高评价。香港国安法出台之后，香港纪律部队尤其是警队所做出的成绩有目共睹。现在香港的情况就是一个成绩、一个证明，纪律部队都是优秀的，全心全意坚守岗位，保护香港的安宁太平，保护香港的整体繁荣稳定，更是全力以赴地保护国家安全。”