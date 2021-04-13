国台办吁美不向“台独”势力发出错误信号

美国国务院早前发布新版美台交往准则，并放宽美台交往限制，大陆国台办发言人马晓光今天回应，敦促美国用实际行动恪守承诺，不向“台独”势力发出错误信号。

据新华社报道，马晓光表示，坚决反对美国同台湾发展任何形式的官方关系。他指出，恪守一个中国原则和中美三个联合公报，是美政府向大陆作出的严肃承诺。敦促美国用实际行动恪守承诺，不向“台独”势力发出错误信号，以实际行动维护台海和平稳定。民进党“倚美谋独”必遭失败。

综合路透社、《自由时报》等报道，美国国务院上周五（9日）发布旨在鼓励美台官员交流的新版美台交往准则。

美国国务院发言人普赖斯在声明中说，新的美台交往准则鼓励美国政府与台湾进行接触，反映美台不断深化的非官方关系。

声明并称：“这些新的准则放宽了与台湾交往的指导原则，与我们的非官方关系一致，并在整个行政部门为有效实施以《台湾关系法》、三项《联合公报》和‘六项保证’为指导的‘一个中国’政策提供明晰性。”

美国国务院并未披露新准则的具体内容。但另一名美国国务院发言人说，新准则鼓励美国与台湾官员在联邦大楼举办工作级别会议，也可以在台湾代表办公室举行。这类会议在旧的交往准则中是被禁止的。

《金融时报》此前报道，在新准则下，美国官员还将能参加在双橡园（Twin Oaks）举行的活动。位于华盛顿的双橡园曾是中华民国驻美大使的正式官邸，但1979年美台断交后，这里只能用作社交活动场所。

一名匿名美国官员透露，新准则仍将有一些“护栏”，比如不允许美国官员在台湾重大节日期间参加在双橡园举行的活动，因为这可能会使“一个中国”政策复杂化。

台湾总统府及外交部对新的美台交往准则表示欢迎，并表示期盼未来能够促进台美双方更多互动。台湾驻美代表处称此举“实质上反映了台美关系的不断深化”。