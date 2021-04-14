李克强：“脱钩”对中美都没有好处

中国国务院总理李克强说，“脱钩”对中美都没有好处，也会伤害世界。希望双方相向而行，通过做大共同利益蛋糕来促进合作，维护产业链供应链安全稳定。

据中国政府网13日报道，李克强当日在中南海紫光阁出席同美国工商界领袖视频对话会。美中贸易全国委员会和20余家美国知名跨国公司董事长和首席执行官参加。李克强同他们互动交流，并回答提问。美国前财政部长、鲍尔森基金会主席亨利·鲍尔森主持。

李克强表示，推动中美关系健康稳定发展，是两国人民和国际社会的共同期盼。要按照两国元首通话达成的共识，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，尊重彼此核心利益和重大关切，加强对话沟通，扩大务实合作，妥善管控分歧，推动中美关系向着总体稳定的方向迈进。

李克强说，中美作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，合则两利、斗则俱伤。两国经贸关系的本质是互利共赢的，有利于两国人民福祉，有助于世界的和平稳定和发展繁荣。去年在多重冲击背景下，两国贸易额逆势增长，表明双方合作的条件和机遇是客观存在的，开展经贸合作是互有需要的。对于在合作中出现的问题，还要在合作中去解决。“脱钩”对谁都没有好处，也会伤害世界。希望双方相向而行，通过做大共同利益蛋糕来促进合作，维护产业链供应链安全稳定。

李克强表示，坚持对外开放是中国的基本国策，中国对外开放的大门只会越开越大。中国加快构建新发展格局，一方面是要把国内市场的潜力不断释放，形成对经济增长和就业的稳定支撑，另一方面是让中国14亿人口的大市场更加开放，继续让中国成为外商投资的重要目的地、世界的大市场。我们将进一步主动对外开放，打造市场化、法治化、国际化营商环境，推进“放管服”改革，营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境。欢迎美国和世界各国企业积极参与中国改革开放和现代化进程，更好实现互利双赢共赢。

李克强还回答了与会企业家提出的新冠肺炎疫情防控、应对气候变化、深化人文交流等方面的问题。

美方代表表示，避免冲突对抗、推动美中关系重回建设性轨道，符合双方共同利益。经贸合作是美中关系的基石，“脱钩”将对美中两国和全世界带来巨大不稳定因素。美国工商界支持双方通过沟通增进互信，加强疫情防控、应对气候变化、可持续发展和创新等领域协调合作，尽快恢复人员交流和往来。美国企业对中国在扩大对外开放、优化营商环境方面取得的进展表示欢迎，看好中国发展前景和市场机遇，将继续致力于长期在华开展经贸投资等合作。

王毅、何立峰等出席上述活动。

