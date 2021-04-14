拜登派非官方代表团访台 将与蔡英文会晤

美国总统拜登派前参议员多德（Chris Dodd）、前副国务卿阿米蒂奇（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）于14日到16日搭乘专机访问台湾，这是拜登就任总统的首发团。

据路透社报道，一名拜登政府资深官员透过电邮向记者证实拜登派团访问台湾。

他透露，拜登委派多德、阿米蒂奇与斯坦伯格将为非官方代表访问台湾，此访团是为纪念台湾关系法通过42周年，拜登当时作为参议员亦投票支持。

该资深官员透露，访问团这是遵循美国的长期跨党派传统：派遣高层且非官方代表访问台湾。三位代表团成员均为台湾长期友人且是拜登密友，这是美国发出的一个重要讯号，表明美国对台湾及其民主的承诺。

拜登政府资深官员说，美国将与印太盟友站在一起，共同促进其繁荣、安全与价值，包括深化美台关系；美国持续落实基于台湾关系法、美中三项联合公报与六项保证的“一个中国政策”。

据台湾媒体联合网报道，，多德此行将会晤台湾总统蔡英文与国安高层。台湾预计将向访团成员反映大陆最近的挑衅动作，表示台湾将致力维护区域稳定，但也希望美方持续提升对台支持，包括在经贸及安全领域上达成具体进展。台湾也会就拜登团队对台的系列举动表示感谢，包括放宽双方交往限制。

拜登多次称多德为最佳友人；拜登去年竞选总统时，多德也是副总统遴选小组成员，多德现被考虑出任拜登的爱尔兰大使；访团成员阿米蒂奇及斯坦伯格均是台湾长期友人。

驻美代表萧美琴表示，欢迎拜登派遣他在政坛多年的挚友陶德率团访问，以转达对台湾民主的支持以及深化双边关系的承诺。

