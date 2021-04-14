澳洲网购平台售卖T恤印有“我不是中国人”

澳洲墨尔本的创意设计商品平台“Redbubble”售卖的T恤上印有“我不是中国人”。中国官媒《人民日报》旗下市场化报章《环球时报》批评说，这是在歧视中国人。

据《环球时报》报道，在Redbubble上搜寻关键字“Not Chinese”，可找到不少印有“不是中国人”字样的衣服。除了衣服之外，还有马克杯、口罩等商品也印有相关文字。

记者还发现，页面上出现了多种式样印有亚裔细分字样的产品，有的声明自己是韩国人，不是中国人。有的甚至印着“别开枪，我不是中国人”的文字。

还有的T恤上的标语不仅和中国人撇清关系，还将病毒与中国人联系在一起：“是的，我是亚洲人。不，我不是中国人，并且我绝对不是（冠病）病毒。”

美国最大的电商亚马逊公司也曾出现过这种T恤，不过目前该商品在亚马逊上已经搜索不到。

据台湾联合网报道，“Redbubble”是一个为全球艺术家提供兜售自己创作的设计商品的平台。有不少独立艺术家在上面贩售衣服、口罩等用品。

“Redbubble”成立于2006年，是一家上市公司，总部位于澳大利亚的墨尔本，并在旧金山和柏林设有办事处。该公司主要在网络上运营，产品包括印花、T恤、连帽衫、靠垫、羽绒被套、绑腿、贴纸、裙子和围巾，其2016年的收入达1.15亿澳元（1.18亿新元）。