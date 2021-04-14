美国非官方代表团下午抵台 蔡英文明设宴款待

台湾外交部今天（14日）证实，美国拜登总统派遣前联邦参议员陶德（Christopher Dodd），以及两位前副国务卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg ）访问台湾，将于今天下午2时40分抵达。

据《自由时报》报道，台湾总统府发言人张惇涵今天公布，台湾总统蔡英文预计将在明天上午10时于总统府接见访美国问团，并在当日晚间于官邸设宴接待。期盼双方能就深化台美各层级及各领域的合作议题上，深入交换意见，持续强化台美关系的稳健发展。

张惇涵说，蔡英文代表台湾政府及人民，竭诚欢迎访问团来台，并向拜登总统及美国政府对台湾的支持表达诚挚感谢之意。

张惇涵还说，熟悉美国政坛的人士对于陶德前参议员与拜登总统的深厚交情，可谓众所皆知，陶德前参议员也是当年《台湾关系法》立法过程的重要推手；而阿米塔吉及史坦柏格分别在小布什总统及奥巴马总统任内担任副国务卿，并曾多次访台，是熟稔台湾、对台友好的美国资深政要。

他并称，拜登政府上任后，台美之间持续深化各项领域的交流合作，大家有目共睹。而拜登总统上任迄今不到三个月，即派遣具有相当代表性的访团来台，并涵盖民主党及共和党的资深政要，这一方面显示台美之间的坚定友谊，另一方面，更再次展示台美关系的坚若磐石，并且也充分传达美国跨党派对台湾的支持。

台湾外交部发言人欧江安今天说，美国总统拜登专程派遣代表团来台访问，外交部表达诚挚欢迎。他说，这是由拜登总统专程派遣来台的资深访问团，要传达美方对台湾坚定友谊和支持。