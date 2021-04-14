国台办：解放军台海演练回应外部势力干涉和台独挑衅

中国大陆国台办4月14日上午举行例行新闻发布会，发言人马晓光表示，坚决反对美方渲染“中国军事威胁”论调，坚决反对美方打“台湾牌”。

据北京日报客户端报道，有记者在发布会提问，美国派“罗斯福”号航母进入南海，驱逐舰“马斯汀”号还对辽宁舰进行了近距离跟踪监视，眼下的台海局势令人担忧，有人称其为“巴尔干火药桶”，请问发言人对此有何评论？

马晓光指出，首先，当前台海局势复杂严峻，根源是民进党当局及“台独”分裂势力勾连外部势力，不断进行谋“独”挑衅，破坏台海和平稳定。其次，大陆愿以最大诚意，尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不为各种形式的“台独”分裂活动留下任何空间。

他表示，解放军在台海地区组织实战化演练，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和“台独”挑衅的严正回应。

他指出，台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉，坚决反对美方渲染所谓“中国军事威胁”论调，坚决反对美方打“台湾牌”、持续向“台独”势力发出错误信号，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理台湾问题。

马晓光表示，“台独”是一条走不通的绝路，警告民进党当局，挟洋自重，倚美谋独，甚至狂妄地幻想“以武谋独”，就是饮鸩止渴，只会把台湾推向灾难。