福岛核废水入海 专家：中国管辖海域或受污染

日本于当地时间13日召开内阁会议，正式决定将东京电力公司福岛第一核电站内储存的核废水排放入海。专家认为，中国管辖海域不可避免会受到放射性物质的跨界污染影响。

据香港中通社报道，中国生态环境部核与辐射安全中心首席专家刘新华认为，日本是中国的近邻，不管日本排放的核废水是采取近岸排放还是远洋公共海域排放，放射性核素都将随洋流在北太平洋海域扩散，中国管辖海域不可避免会受到放射性物质的跨界污染影响。

刘新华说，福岛事故发生后，东京电力公司设置了事故放射性废水净化处理装置，其中包括锶铯吸附装置、反渗透膜除盐装置以及多核素去除装置（ALPS）等，用来去除事故放射性废水中的大部分放射性核素；设置了大量贮罐，用来贮存经处理净化后的废水。但是这些经处理后的废水，依然含有氚、锶、铯、碘等放射性核素。

中国经济学家管清友说，日本福岛核废水入海决定是“全球治理的难题”。他同时强调，美国默许、支持日本排放核废水的行为，更让此事变得复杂。福岛核废水问题已经不是日本一国的问题，国际社会应该介入，提出更为稳妥的解决方案。

2011年3月11日，震级达9.0级的东日本大地震引发大规模海啸，导致东京电力公司运营的福岛第一核电站发生严重核泄漏事故，多个反应堆爆炸起火。

分析人士称，福岛核事故是迄今全球发生的最严重核事故之一，造成大量放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康产生了深远影响。

国际原子能机构专家组评估报告明确指出，如果福岛核电站含氚的废水排入海洋，将对周边国家海洋环境和公众健康造成影响，同时现有经过处理的废水中仍含有其他放射性核素，需进一步净化处理。

德国海洋科学研究机构认为，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质将扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延全球海域。

据悉，在过去10年间，福岛第一核电站每天都会产生大约140吨核废水。截至今年3月，已经产生了多达125万吨核废水，这些污水被储存在1061个大型废水罐中。日本原本计划修建6000个废水罐，但最终只建造了1000多个。预计现有废水罐将在2022年秋天达到储存上限137万吨，向海洋排放似成为不可避免的选项。

