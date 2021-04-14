福岛核废水入海 专家：中国管辖海域或受污染

发布 / 2021年4月14日 11:37 AM

更新 / 2021年4月14日 12:02 PM

反对将核辐射水排入大海的抗议者昨天手持标语在东京的首相办公室外集会。（法新社）
反对将核辐射水排入大海的抗议者昨天手持标语在东京的首相办公室外集会。（法新社）

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日本于当地时间13日召开内阁会议，正式决定将东京电力公司福岛第一核电站内储存的核废水排放入海。专家认为，中国管辖海域不可避免会受到放射性物质的跨界污染影响。

据香港中通社报道，中国生态环境部核与辐射安全中心首席专家刘新华认为，日本是中国的近邻，不管日本排放的核废水是采取近岸排放还是远洋公共海域排放，放射性核素都将随洋流在北太平洋海域扩散，中国管辖海域不可避免会受到放射性物质的跨界污染影响。

刘新华说，福岛事故发生后，东京电力公司设置了事故放射性废水净化处理装置，其中包括锶铯吸附装置、反渗透膜除盐装置以及多核素去除装置（ALPS）等，用来去除事故放射性废水中的大部分放射性核素；设置了大量贮罐，用来贮存经处理净化后的废水。但是这些经处理后的废水，依然含有氚、锶、铯、碘等放射性核素。

中国经济学家管清友说，日本福岛核废水入海决定是“全球治理的难题”。他同时强调，美国默许、支持日本排放核废水的行为，更让此事变得复杂。福岛核废水问题已经不是日本一国的问题，国际社会应该介入，提出更为稳妥的解决方案。

2011年3月11日，震级达9.0级的东日本大地震引发大规模海啸，导致东京电力公司运营的福岛第一核电站发生严重核泄漏事故，多个反应堆爆炸起火。

分析人士称，福岛核事故是迄今全球发生的最严重核事故之一，造成大量放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康产生了深远影响。

国际原子能机构专家组评估报告明确指出，如果福岛核电站含氚的废水排入海洋，将对周边国家海洋环境和公众健康造成影响，同时现有经过处理的废水中仍含有其他放射性核素，需进一步净化处理。

德国海洋科学研究机构认为，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质将扩散至太平洋大半区域，10年后蔓延全球海域。

据悉，在过去10年间，福岛第一核电站每天都会产生大约140吨核废水。截至今年3月，已经产生了多达125万吨核废水，这些污水被储存在1061个大型废水罐中。日本原本计划修建6000个废水罐，但最终只建造了1000多个。预计现有废水罐将在2022年秋天达到储存上限137万吨，向海洋排放似成为不可避免的选项。
 

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