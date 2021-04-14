一甘肃女子称隔离期间老宅被拆 当地警方时隔一年仍在侦查

去年春节因突然暴发的冠病疫情，让原本打算在海南过春节的甘肃女子穆燕珍一家匆匆赶回了甘肃张掖市。在结束隔离后，她发现自家老宅被人推倒，成了一片废墟。尽管已向公安机关报案，但张掖市公安局甘州分局相关负责人昨天下午在接受媒体询问时表示，目前案件仍在侦查当中。

根据澎湃新闻报道，穆燕珍表示，事隔一年，至今也不知道究竟是谁拆了她的房子，也不知向谁索赔。

穆燕珍确认，她们一家人去海南过春节之前，老宅房子还在。她回忆说，去年1月22日，她在春节前与家人一起从甘肃张掖出发，前往海南旅游，本想在三亚好好过个春节，但由于冠病疫情，一家人在大年初四紧急赶了回来，“回家后，我们就接到社区通知，要求在家隔离14天”。

然而，在其丈夫单位的福利房里居家隔离期满之后，大约2月15日，穆燕珍去医院做了检查，医生建议继续居家观察三到五天，于是她才在2月20日出去买菜，结果发现自己位于张掖市西环路上的二层老宅被人拆掉了，“应该是2月19日晚上拆的”。

穆燕珍说，她2017年9月之前一直与家人住在西环路的这栋二层老宅里，2017年6月前后，村干部曾通知要拆迁，到当年9月底时周边的房子基本就都拆掉了，“但那些房子都属于临时用地，我的房子是属于宅基地，跟他们土地性质不一样，因为赔偿问题没有谈妥，我一直没搬”。

穆燕珍还透露，2017年9月以后，她的房子曾遭到破坏，致墙体破洞，卷闸门被毁。无奈之下，一家人搬到了其丈夫单位分配的福利房中居住。“担心房屋被拆，我们只能隔三差五回去看看。三年多就这么熬了过来，没想到有人趁着我们居家隔离时偷偷拆了我们的房子。”



房屋被拆后，穆燕珍称，她和家人曾询问过村干部、镇政府，但对方均表示不知情。于是他们向公安机关报警。

据张掖市甘州区公安局去4月10日出具的一份《立案告知书》显示，穆燕珍被故意毁坏财物一案，该局认为符合立案条件，决定立案。

穆燕珍说，事发至今一年有余，始终无人出面与她商谈拆迁问题。此后，穆燕珍曾多次向相关部门反映房屋被毁一事。

甘州区新墩镇政府曾于今年3月24日作出书面回复称，2017年上半年，西关村二社城中村改造方案经过讨论、上报、获批后，截至2017年10月3日，除穆燕珍的房屋未拆除外，其余房屋全部拆除完毕。

新墩镇政府在上述回复中称，在拆迁过程中，因穆燕珍房屋与其他村民的房屋整体连在一起，导致其他村民在拆除墙体时造成穆燕珍楼房墙体出现漏洞，损坏卷闸门等情况，并表示去年2月穆燕珍发现房屋不知被何人拆除，目前案件由张掖市公安局甘州分局进行查办，要求等待公安机关答复。

张掖市公安局甘州分局相关负责人在电话中回应表示，目前案件仍在侦查当中，未透露具体进展。