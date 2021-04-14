云南国企反腐大扫除 31人同时被查

一夜之间，中国云南省属国企昆明钢铁管理层发生“地震”，董事长杜陆军被查，两名副总经理主动投案。此外，还有28人接受或配合调查。

据微信公众号“长安街知事”报道，涉嫌严重违纪违法被查的昆钢党委书记、董事长杜陆军刚满51岁，四川达州人，从开始工作就在昆钢，2016年12月任总经理，2019年4月任现职。

他最后一次公开露面是上周五，即4月9日，昆钢钢铁产业协同支撑推进会召开，杜陆军参加会议。

两名主动投案的副总经理，李平、和智君也均长期在昆钢工作：李平是云南晋宁人，1963年11月出生，2016年12月任副总经理；和智君是云南丽江人，1968年7月出生，2016年5月任副总经理。

官网显示，杜陆军2019年薪酬合计114.57万元（人民币，下同，23.43万新元），李平、和智君分别是97.35万、101.07万。

除了以上三名高管，云南省纪委监委还宣布了28人被查。主要分三类：一是昆钢及其子公司的人，上至原总经济师白保安，到云南水泥建材集团有限公司董事长董瑜，下至职工张德富、职工李东等15人；二是政府部门人员，即云南省公路局养护处调研员陈改昌；三是涉嫌行贿的人员，比如昆明荣立矿业有限公司法定代表人傅立荣，宜良县狗街建筑公司法定代表人付任良等12人，已被留置，配合调查。

昆明钢铁控股有限公司（简称昆钢）始建于1939年2月，前身是中国电力制钢厂和云南钢铁厂，2019年营业收入超过1200亿元。

根据今年2月1日云南省政府和中国宝武签订的协议有关要求，中国宝武从当天开始对昆钢公司进行托管。根据合作协议，云南方持有昆钢10%的股权，中国宝武则是90%。