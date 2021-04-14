中国央行拟对四千多家银行开展压力测试

中国央行计划在2021年对全部4024家银行机构开展压力测试，进一步发挥压力测试在有效识别高风险机构、高风险领域和系统性风险等方面的重要作用。

据路透社报道，中国央行旗下《中国金融》杂志微信公众号周三发布文章称，积极探索气候变化相关金融风险的审慎管理框架，适时开展压力测试。央行表示，“银行业整体风险抵御能力持续增强，资本水平逐年提高，分类型、分区域、分机构的个体风险显著分化。”

文章指出，2020年压力测试结果显示，1550家参试银行（资产规模合计占银行业金融机构78%）在不良贷款率上升400%的重度冲击下（整体不良贷款率从1.7%上升至8.5%），若不考虑不良贷款处置和内外源资本补充，参试银行整体资本充足率从14.73%下降至9.86%，低于监管部门10.5%的监管要求，但仍高于巴塞尔协议Ⅲ框架下不含储备资本的8%监管最低资本要求。

其中30家资产规模超过8,000亿元的大中型商业银行，资本充足率从15.07%下降到10.88%，下降4.19个百分点，风险缓释和损失吸收能力更加稳健向好。

分类型看，大型银行较中小银行风险抵御能力更强，农村信用社、农村合作银行、村镇银行、农村商业银行整体信贷受不利冲击后表现最差。分地区看，部分经济欠发达、东北西南地区参试银行受冲击后资本充足率下降幅度较大。

文章称：“在开展压力测试过程中一些中小银行潜在风险资产劣变压力较大，未通过偿付能力和流动性风险压力测试。”文章称。

继系统重要性银行评估办法后，中国央行、银保监会今年4月初联合发布《系统重要性银行附加监管规定（试行）（征求意见稿）》，将建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。分析人士认为，部分股份行和城商行将可能因此面临资本补充压力。