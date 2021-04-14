传字节跳动启动赴港上市流程 估值4000亿美元

中国科技企业字节跳动据传已向港交所提交了承销商聘用函，启动了赴港上市流程。字节跳动对此表示不予置评。

据《中国证券报》报道，字节跳动赴港上市的消息一直在市场上流传，而其估值也众说纷纭。

2020年11月初，据彭博报道，字节跳动正在与投资者商谈一轮总额为20亿美元（29亿新元）的融资。融资完成后，字节跳动估值将达1800亿美元。

不过，据4月1日《南华早报》报道，多位知情人士称，对私募股权投资者来说，字节跳动的估值正接近4000亿美元。

如果字节跳动以4000亿美元上市，公司市值将成为仅次于腾讯、阿里的互联网第三大巨头，市值大约两个美团，五个百度，10个阿里健康的市值。

2020年7月，市场传出字节跳动中国业务考虑在香港或上海上市，此外还考虑将非中国业务在欧洲或美国上市的选项。当时，字节回应称，“对市场传言，不予置评”。

同年11月，市场报道字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市。知情人士称，高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。 彼时，字节跳动相关负责人回应称，“在考虑部分业务上市计划，但还没有最后确定”。

今年4月初，据消息人士透露，字节跳动考虑将抖音在纽约或香港上市。此外，字节跳动还一直在考虑让其他中国业务在香港或上海科创板上市，其中包括今日头条。

虽然字节跳动上市一直不明了，但公司的一些列动作都意在上市。

3月底，字节跳动宣布聘请小米前高管周受资担任新设立的首席财务官（CFO）一职，此举被认为是字节跳动在为IPO做准备。市场分析表示，把办公地点放在新加坡有利于字节跳动继续当前的国际化路线。

4月13日，字节跳动即将开启2020年度员工期权兑换计划，主要岗位员工可选择将年终奖兑换成期权，价格为126美元/股。目前字节跳动期权外部市场价格为180美元/股，本次期权兑换相当于70%折价。

华兴证券首席策略分析师庞溟在去年就分析，预计新经济公司出于境外融资需要、投资者基础、行业受监管情况、红筹架构上市便利度、港股市场持续创新等各方面考虑，现阶段字节跳动仍将优先选择在香港上市。

字节跳动科技有限公司成立于2012年，是最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一。截止2020年3月，公司的产品与服务已覆盖 全球 150个国家和地区、75个语种，在40多个国家和地区位居应用商店总榜 前列，从一家黑马成长为一家超大型集团公司。据wind企业库，公司实控人为张一鸣，晨兴资本、红杉资本、建银国际、老虎基金等知名股东云集。