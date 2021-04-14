中国称已足额缴纳联合国会费 以实际行动践行多边主义

中国常驻联合国代表团网站4月13日发布消息，中国已足额向联合国缴纳2021年会费与国际刑庭预留机制摊款，坚定支持联合国。

据新浪财经报道，中国4月13日足额向联合国缴纳2021年会费与国际刑庭预留机制摊款。此前，中国已向联合国缴纳2020/2021年度安理会已授权期间（截至2月28日）七项维和行动摊款余款。至此中国已全额缴纳目前阶段各项联合国会费与摊款。

中国常驻联合国代表团表示，作为最大的发展中国家、安理会常任理事国、联合国第二大会费与维和摊款国，始终积极支持联合国工作，坚定维护以联合国为核心的国际体系，以实际行动践行多边主义。

代表团还表示，今年是中国恢复联合国合法席位50周年。50年来，中国始终是世界和平的建设者、国际秩序的维护者，有力促进了多边主义发展与进步。面对过去几年单边主义、保护主义和霸凌主义行径带来的严峻挑战，中国坚定支持多边主义，支持联合国发挥核心作用。

代表团指出，中国自2016年成为联合国第二大维和摊款国，2019年成为第二大会费国，一直按照《联合国宪章》规定，及时、足额、无条件向联合国履行财政义务，体现了负责任大国的应有作用。

此前，联合国网站曾于2020年10月16日发表一则文件，提到了会员国的欠费问题。根据该文件提供的数据，截至去年9月30日，联合国会员国拖欠会费总额达14.97亿美元（20.01亿新元），其中美国欠缴10.9亿美元，占未缴纳会费总额的73%。此外，联合国会员国未缴纳的维和相关费用共计25.57亿美元，其中美国欠缴13.88亿美元。