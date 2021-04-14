曾国卫斥港议会乱象：中央出手有理有据

香港政制及内地事务局局长曾国卫今天（14日）说，近年立法会内的乱象历历在目，社会出现鼓吹港独，乱象突显特区选举制度明显漏洞和缺陷，特区冀完善选举制度，为爱国者治港提供坚实制度保障。他并称，中央出手修改选举制度，能够令特区重回正轨，由乱而治。

据《星岛日报》报道，香港立法会今日加开大会，就《2021年完善选举制度(综合修订)条例草案》进行首读及二读，二读终止辩论完成后，将交付内务委员会处理，随后成立的小组将过渡为法案委员会。

曾国卫在会上批评，有人鼓吹港独、勾结外国势力，反对派为暴力撑腰、发动揽炒，充分突显选举制度有缺陷，他说，相信修改选举制度后，特区政府的管治效能将会大大提升，令行政与立法机关重新互相制衡及配合，政府及社会各界能够集中精力发展经济及民生，解决多年来的深层次矛盾，达至长治久安，强调中央依照《宪法》及《基本法》决定完善香港的选举制度，决定是有理有据、出师有名、掷地有声。

曾国卫又说，未来选委会的界别分组，反映香港经济社会发展变化，体现基层声音亦扩大基层参与，他认为，选委会产生较大比例的立法会议员，符合香港整体利益考量，选委会参与提名，也有助强化候选人代表性及认受性。

港府昨日公布草案，主要修订包括禁止煽惑他人不投票或投白票的新罪行、重新划分地区直选的选区、改组选举委员会等。由于立法会内务委员会早前已成立小组委员会，讨论修改选举制度，小组委员会随即转为法案委员会，在星期六召开首次会议，政府期望立法会下月底前通过草案。