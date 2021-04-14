消息：腾讯暂缓推介美元债发行交易

在华融债暴跌搅动亚洲信用市场之际，知情人士透露，腾讯控股周三正在推迟推介其拟发行的美元债。

据彭博社报道，腾讯原本打算最早周三为40亿美元（53.48亿新元）的潜在债券发行交易定价；这将是2021年亚洲最大美元债发行交易之一。上述因无公开发言授权而要求匿名的人士说，腾讯正在监测市场形势，尚未决定拟议发行交易的确切时间。

腾讯发言人在电邮中表示，有关其拟发票据的公告将“适时”发布。

彭博社评论说，亚洲市值最大的公司想要发行债券，却可能是因为华融命运之忧所引发的动荡而采取了观望态度，这是非常引入注目的。一项中国投资级美元债的彭博巴克莱指数显示，利差周二创下2020年3月以来最大升幅。华融的债券周三进一步下跌，其中一支的收益率现在接近40%。

彭博行业研究分析师Timothy Tan说，华融“已经在中资美元债市场造成了动荡，并使得中国借款人更难把握配售时机，我认为腾讯可能希望在市场稳定下来之后再行动，因其承受得起在筹资一事上保持耐心。”

腾讯上一次发行美元债距今还不到一年，规模为60亿美元，该公司还在2月份筹集了83亿美元资金，创2016年来中资公司亚洲离岸银团贷款之最。美国三大评级公司对其新美元债的信用评级将都比AAA级低四档。

并非所有的潜在中国债券发行人都在观望。国泰君安周三推进了美元债发行交易，不过信用交易员称亚洲高评级债券的价差扭转了之前的走势，将连续第八天扩大。腾讯2030年到期的美元债，该公司交投最活跃的债券之一，利差触及了近三个月来的最高水平。

同时，腾讯还面临一些反垄断问题。中国周二勒令34家互联网平台企业在一个月内全面自检自查，整改垄断行为，其中就包括腾讯。几天前，政府向阿里巴巴集团开出了创纪录的28亿美元反垄断罚单。