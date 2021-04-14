调查：中国科技、互联网、医疗健康等行业疫情后将居涨薪前列

瑞可利集团旗下RGF国际招聘最新发布的《2021年中国大陆薪酬观察》指出，在冠病疫情下，去年大陆经济表现仍远超预期。2021年是“十四五”的起始点，以互联网、工业制造、科技和医疗健康为代表的朝阳产业，创新与增长的新机会有望不断出现，预期该些行业将在2021年实现更高的薪资涨幅。

根据路透社报道，上述报告预期，科技、互联网与电信、医疗健康、消费品及工业制造（交通运输）的平均薪酬涨幅分别达9%、6%、4%及3%。

另一方面，研发人员在各行业都备受青睐，无论是在疫情之前，还是疫情暴发期，企业雇主的人员计划更多地侧重于对研发方面的投入，这一趋势在医疗健康行业最甚。

报告指，医疗行业在研发岗位的薪资涨幅可高达37%，位居薪资涨幅热门职能首位；同时，随着大陆大力推进“互联网+”策略，互联网和电子商务因此得以在大陆抗击冠病疫情的过程中发挥了至关重要的作用，其中电子商务岗位的薪资涨幅为26%，数字化则为20%。

此外，去年也是金融服务业放宽限制的里程碑之年--证券公司、基金公司、期货公司和人寿保险公司的外资股比限制全部取消。在这些快速增长的行业及领域，招聘活动十分频繁，薪酬增幅空间较大，预计这种趋势会在2021年得以延续。然而，企业在招聘中也变得更加严谨，因为高速的外部变化要求候选人在竞争激烈的市场上具备快速学习和创造价值的能力。

RGF国际招聘的报告称，大陆经济已趋于平稳，冠病疫苗的全民接种也在稳步进行，今年并已恢复长期政策目标与国家战略。新的五年计划标志着中国从被动应对到主动规划的调整，优先加强国内经济实力、推进城市化，从而激发消费者信心并为未来发展奠定基础。

总体而言，报告认为对中国大陆的经济前景值得在谨慎之余保持期待，因为“稳中求进”是未来五年的发展主题。在此之上，短期内大部分行业的薪酬同比变化预计将保持一致，并在未来三至五年内加快增长。