美议员要求国务卿评估中国与伊朗关系

美国会众议员要求国务卿布林肯对中国和伊朗的关系做出评估。

据美国之音报道，美国众院外交委员会首席共和党议员麦考尔（Michael McCaul）12日致函国务卿布林肯，要求国务卿对中国和伊朗之间关系有损美国与盟友利益的几个方面做出评估。

信函说，中国和伊朗3月份据报签署了总额4000亿美元（5342.04亿新元）的投资协议，以换取伊朗定期向中国提供石油。协议据报还包括加强双方的军事合作。与此同时，伊朗不顾美国的制裁一直在增加对中国的石油出口，并在3月份可能达到新高。

信函说，中国是联合国安理会五个常任理事国之一，有能力阻止限制伊朗邪恶活动的努力。如果中国从这些活动中获利，就不太会与降低伊朗威胁的国际努力进行合作。美国的政策必须阻止这两个政权共同伤害美国的利益。

信函要求国务卿详细提供中国实体违背美国对伊朗制裁规定的情况，并询问政府有没有提出警告并进行制裁；中国实体有没有向伊朗提供常规武器；中国增加对伊朗的投资以及可能产生的基础建设是否会殃及美国在中东的战略利益；中国伊朗增加石油贸易是否会影响到全球石油供应与价格；是否会对美国产业产生不利的影响。

信函并询问美国政府是否认为加强对伊朗的制裁会影响到伊朗继续向中国出口石油的能力；政府认为中国和伊朗的情报机构在什么水平上进行合作；未来是否会增加。

信函要求美国国务卿在5月7日前就这些问题做出回复。