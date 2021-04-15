美情报高官：中国是空前优先事项

美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）表示，中国是空前优先事项，理由是中国具有区域侵略性和网络侵略能力。

据彭博社报道，海恩斯在“全球威胁”听证会上对参议院情报委员会说：“鉴于中国是美国情报界空前优先事项，我将首先着重讲一讲北京的威胁的具体方面。”

美国联邦调查局局长克里斯托弗雷（Christopher Wray）说，联邦调查局每10小时就会展开一次与中国有关的新调查。

海恩斯和克里斯托弗雷出席的是两年来首次举办的主题为“全球威胁”的公开听证会。通常这是年度会议，但是美国前总统特朗普经常与安全机构发生冲突，因此去年没有派官员出席作证。

听证会的大部分内容都集中在技术上，比如黑客攻击、前沿开发的重要性以及社交媒体的有害影响。

美国参议员沃纳（Mark Warner）说，中国曾努力把中企华为变成先进的5G领域的领导者，中国可能在其他新兴技术方面也在做类似努力。

沃纳举例SolarWinds黑客事件说明黑客攻击的危险，他建议：“我们可能希望制定新的国际规范，禁止某些类型的攻击，就像禁止使用化学武器或生物武器一样。”

SolarWinds黑客事件始于2020年3月至6月期间，网络管理软件供应商SolarWinds Orion软件更新包中被黑客植入后门，并将其命名为 SUNBURST。该软件的客户客户主要分布在美国本土，不乏世界 500 强企业。全球最大的网络安全公司之一 FireEye 也遭到了攻击。

美国中央情报局局长伯恩斯（William Burns）说，中情局的工作人员中有近三分之一集中在网络问题上。

美国情报机构周二发布了一份有关全球威胁的详尽报告。报告提到，中国提升全球影响力的努力是对美国国家安全的主要威胁。

