外籍商人资助危害中国国安判囚11年

中国官媒公布，前年被广州市国家安全局逮捕的外籍商人李亨利（Lee Henley HuXiang），本月2日以资助危害国家安全犯罪活动罪，被判处有期徒刑11年。

中国央视新闻昨天（14日）披露，原名李沪祥的李亨利1955年出生于上海，在中国国内经商，为了生意上避税而入籍中美洲国家伯利兹。

李亨利被指是“典型两面人”，在与政府官员接触时极力表现出自己是“爱国商人”，但私底下却毫不避讳自己的反华思想，频繁到中国境外参加各种反华活动，伺机搭识其中的反华头面人物。

李亨利在2009年于“某西方大国”参加一场反华活动时，遇到一名杨姓男子。报道引述李亨利的说法称，杨姓男子是与李亨利“灵魂完全契合的人”，最终目的是想推翻共产党在中国的领导。

上海市国家安全局干警说，李亨利随即捐赠杨姓男子2000美元（2672新元），并称这是两人建立正式交往开始，至此以后长达十年左右时间里，单李亨利向杨姓男子捐助的各类资金就达数十万美元。

李亨利被指有时会对某笔资金的使用方向提出自己的要求。上海市国家安全局干警举例称，当某国议会在2018年下半年进行选举时，李亨利向杨姓男子明确提出，要向部分反华议员提供资金上的支持，并希望通过杨姓男子之手对这些反华议员进行一个资助。

李亨利也被指早在2001年就去香港参加“反中活动”，并对这些活动进行捐赠。他在2011年6月与泛民主派成员梁国雄进行一次秘密会面。2014年香港占中事件发生后，李亨利主动提出想与参与占中活动的香港前学联秘书长周永康见面，当面表达对周永康的支持和赞许。上海市国家安全局干警称，李亨利曾为周永康支付赴欧洲参与“反华论坛活动”的出行费用。

在2019年反修例抗争期间，广州市国家安全局干警称，在李亨利的资助下，杨姓男子多次将黄之锋、周永康、罗冠聪、张昆阳等与某西方大国的反华政治人物和高级政府官员会面。

