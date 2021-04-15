良好棉花发展协会官网撤下涉疆声明

去年宣布停止在新疆进行数据汇报等活动的良好棉花发展协会（BCI），被发现在官网撤下相关声明。联合早报网今天也无法在官网上找到上述声明。

美国新闻网站Axios前天（13日）披露协会声明被撤下。协会发言人伍德拉夫（Joe Woodruff）通过电邮答复Axios的提问时说：“我们目前不对此提供任何信息。”

记录互联网过去信息的Wayback Machine平台数据显示，声明早在上周四（8日）就已经被撤下。据该平台记录到的声明内容，协会去年10月指针对新疆强迫劳动和其他侵犯人权行为的持续性指控，导致协助在越来越难以维持的环境中展开他们的活动，因而决定终止所有的实地活动，包括能力建设，以及数据监控与汇报。

协会也在声明中公布，他们去年3月已暂停在新疆进行许可和保证工作，自此之后就没有来自新疆的新“良好棉花”认证。

不过，良好棉花发展协会上海代表处上个月称，他们曾向总部提交调查报告，指出新疆不存在强迫劳动问题，并说协会无限期取消对新疆棉企的“良好棉花”认证。

中国央视新闻3月27日的报道称，协会总部“无视”其上海代表处和通标公司提交的评估报告，声称新疆棉企存在强迫劳动，并且“没有任何理由的”无限期取消新疆棉企“良好棉花”认证。