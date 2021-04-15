美前议员拜会蔡英文：应拜登要求重申台美关系承诺

美国前参议员陶德（Chris Dodd）今天拜会台湾总统蔡英文时强调，他是应拜登总统要求，来重申美国对台美关系的承诺。他表示，“现在就是美台关系有史以来最强健、牢固的时刻”，他有信心拜登政府会协助台湾拓展国际空间，并且支持台湾积极投入自我防卫，也会寻求进一步深化美台之间的经济联系。

据中时电子报报道，蔡英文今天接见美国总统拜登派遣资深访团成员，陶德和前副国务卿阿米塔吉在致词时都向花莲太鲁阁号事故罹难者致上最深切的哀悼。

陶德自称自己是台湾的多年老友：“我相信阿米塔吉和史坦柏格，你们和我一样，对台湾有相同的感受。”他说：“我可以很有自信大声的说，现在就是美台关系有史以来最强健、牢固的时刻”，美台不但共享深厚的经济联系，也同样坚持民主价值，并且有着至关重要的安全伙伴关系。

陶德15日在台北总统府会听蔡英文致辞。（路透社）

陶德表示，今天跨党派代表在此共聚一堂，是应他的好友拜登总统的请托，要来重申美国对台美关系的承诺，以及美国对于台美共享眾多利益上深化双边合作的坚持。

他强调，大家之后会发现，拜登政府真的是一个很可靠且值得信赖的政府和朋友，他有信心拜登政府会协助台湾拓展国际空间，并且支持台湾积极投入自我防卫，也会寻求进一步深化美台之间既有的经济联系。

他很高兴在上周美国国务院刚刚发布更新版的对台交往准则，很清楚的说明也再三鼓励美国政府官员和台湾互动往来，进行互访交流。

美国前参议员陶德在和蔡英文的会面中发表讲话。（法新社）

另据联合网报道，蔡英文致词时，主动提到近来中国大陆频繁派遣军舰、军机在周边海空域进行军事活动，改变印太区域现状，也威胁区域的和平稳定。此外，也提到盼尽快重启台美TIFA（贸易暨投资架构协定）谈判。

蔡英文表示，这是拜登政府上任后第一次派团访问台湾，展现出台美双方持续深化的伙伴关系，陶德参议员拥有30年国会资历，更是拜登依赖信赖的友人，也很高兴看到老朋友阿米塔吉、史坦柏格及白丹利，显示出美国对台湾的支持。

她说，拜登参选时已经表达要深化与台湾的关系，上任以来，台美关系也持续稳定发展，美国国防部长奥斯丁及国务卿布林肯也多次表达，对台湾的支持坚若磐石。美国国务院上周宣布新的对台交往准则及日前台美签署海巡工作小组备忘录，也都展现台美关系的实质进展。

蔡英文也指出，在这波疫情当中，台湾努力守住防线，维持蓬勃经济活力，也让台湾成为可信赖的经贸伙伴，尤其在供应链安全、5G科技和基础建设等方面，台美双方都已经展开更密切的合作，期待尽速重启TIFA对话和进一步强化双边的经贸伙伴关系。这段时间以来，拜登政府在气候变迁议题上积极展开国际合作，台湾有决心推动减碳和绿能，相信这是台美双方可以长期合作的重要议题。

台湾总统蔡英文和外交部长吴钊燮准备在台北总统府会见美国代表团。（路透社）

阿米塔吉致词时表示，过去数十年来，美国不管是在民主党，还是共和党的领导之下，对于台湾一向都是非常大力的支持。

他说，不同政府的支持可能出于不同的原因，但大家都是觉得有必要支持台湾的民主发展，他不避讳提到，有一些政府可能是在对台政策当中加入一些中国因素，但他可以跟各位保证的是，拜登政府绝对是非常单纯的，就是想要建立对台这个强健的支持，这也是为什么代表团今天会来到台湾。

前副国务卿史坦柏格也表示，台湾非常卓越的防疫成果，充分证明民主体制是可以提供健全并且有效的治理模式，这个非凡成就，现在全世界都已注意到。